Рубль падает, акции дорожают. Почему ЦБ спокоен?

Сегодня Минфин опубликовал итоги месяца: нефтегазовые доходы бюджета снизились в июне на 26% (год к году). Бюджет не получил 30,347 млрд рублей нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема, который запланирован в бюджете. Минфин также объявил о снижении в 2 раза суммы продажи валюты до 4 августа — в эквиваленте 1,7 миллиарда рублей в день.

Поступления в бюджет за первое полугодие уменьшились в годовом выражении на 46,9% до 3,382 трлн рублей.

По прогнозу Александра Потавина, аналитика ФГ «Финам», в ближайший месяц курс доллара стабилизируется в диапазоне 85−92 рублей.

«Для укрепления рубля нужно иметь высокие цены на нефть, и Саудовская Аравия и Россия предпринимают усилия, которые как раз должны поднять эти цены», — пояснил аналитик. Успех доллара «может быть краткосрочным, так как государству выгодно держать курс в районе 80−90 рублей», — считает Потавин. Цена нефти европейского сорта Brent, на который ориентируются трейдеры, остается в 2 раза ниже прошлого года — не выше 77 долларов за бочку.

Индекс Мосбиржи удерживается на годовых максимумах благодаря акциям экспортеров — нефтегазовым и горно-металлургическим компаниям, которые получают валютную выручку или имеют большие валютные запасы. В лидерах роста — «Сегежа», «РусАл», «Мечел», «Сургутнефтегаз», согласно данным торгов.

Доллар взлетел после комментария ЦБ, который дал понять, что регулятор не будет вмешиваться ранее 21 июля — даты проведения совета директоров ЦБ по размеру ключевой ставки. Текущее снижение курса рубля происходит в основном из-за сокращения положительного сальдо торгового баланса, заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева 4 июня. В страну стало поступать меньше валюты, а больше уходит.

«Мы не видим ни в один из предыдущих дней каких-то нерегулярностей: с обеих сторон есть продавцы и покупатели, нет расхождения по курсу между разными рынками, — сообщила Юдаева. — О каких-то рисках финансовой стабильности, дополнительных к тому, что были все предыдущее время, сейчас говорить не приходится». От регулятора ждали жестких «словесных интервенций» о возможности ввести меры для остановки падения рубля.