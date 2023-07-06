Не как в Турции: станет ли рубль жертвой экономического роста

Если ранее падение рубля комментировали заместители председателя Центобанка, то 6 июля уже выступила глава регулятора. Как и в предыдущие разы в ЦБ призвали не волноваться — курс рыночный, определяется потоками валюты в страну и за рубеж по экспортным и импортным торговым операциям. «Попытки искусственно поддерживать крепкий курс рубля заканчиваются, и мы на своей истории знаем, периодами глубокой девальвации», — отметила Набиуллина.

Основные валюты возвращаются на максимумы марта 2022 года, когда началось быстрое падение рубля. С мая доллар подорожал в РФ на 18%, с декабря — примерно с 60 рублей в 1,4 раза. Если годом ранее ЦБ спасал рубль, повысив ключевую ставку с 9,5% до 20% на месяц, введя ограничения на покупку валюты, вывод капитала, обязательную продажу валютной выручки экспортеров в размере 80%, то в этом году ставка после снижения с 20% остается долгое время — сентября 2022 года — на уровне 7,5%, чтобы не повышать стоимость кредитов для предприятий, населения и не замедлять рост экономики, который сейчас достигает примерно 2%.

Но это приводит к росту цен. Ряд поставщиков импортной бытовой техники уже сообщили о повышении цен на 10−15% из-за падения рубля.

Это дало повод ряду аналитиков сравнить ситуацию в РФ с Турцией, где ради дешевых кредитов, роста экономики регулятор допустил девальвацию турецкой лиры почти в 15 раз и двузначный рост цен.

До 2014 года доллар стоил около 1,7−1,8 лиры, но затем в Турции началась политика снижения кредитных ставок и рост инфляции. Последние годы инфляция в стране достигает 30−40% в год, а национальная валюта постоянно обновляла рекорды падения. В начале года доллар стоил в Турции около 18 лир, но в мае курс превысил 20 лир за доллар, сейчас доллар в Турции стоит более 26 лир.

Но 22 июня 2023 года Центробанк Турции впервые с 2021 года повысил ключевую ставку. Уровень ставки поднят с 8,5% до 15% — максимума с ноября 2011 года. Но после решения ЦБ повысить ставку курс турецкой лиры к доллару обновил исторический минимум: впервые превысил 24 лиры за доллар. Ставка все равно низкая, ранее сообщил Финансам Mail.ru Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», комментируя решение ЦБ Турции повысить ставку.

Хотя инфляция в Турции в этом году уменьшилась в 2 раза по сравнению с 2022 года, она превышает 40%, поэтому для ее замедления и предотвращения дальнейшей девальвации лиры необходимо, чтобы процентная ставка была хотя бы около 40%. Дмитрий Бабин эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Центробанк России после падения рубля готовится повысить ключевую ставку. Если раньше аналитики, опрошенные Финансами Mail.ru, в основном допускали рост ставки с 7,5% до 7,75−8,5%, то теперь допускают рост до 9%.

Не как в Турции

Аналитики считают, что ЦБ РФ не пойдет по пути турецкого регулятора — быструю девальвацию при снижении ставки ради роста экономики.

Напротив, грядущее повышение ставки ЦБ не остановит экономический рост и сдержит цены на уровне 6,5% в этом году, и 4% в следующем, как запланировал регулятор. Банк России выберет скорее «золотую середину» — небольшое повышение ставки и плавающий курс рубля без ограничений на вывод капитала и без обязательной продажи валютной выручки на Мосбирже.

«Дорогой кредит конечно замедляет процессы, но темп роста госрасходов обширный, а это в большей степени и подпитывает динамику ВВП. Поэтому, нет, ставка 8,5% (ключевая ставка ЦБ РФ — ред.), например, не должна сильно повлиять, — отметил Финансам Mail.ru Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций”, комментируя ситуацию 6 июля. — Скорее ужесточение денежно-кредитной политики приведет к стабилизации рубля, а это повысит уверенность и активность корпораций и частного сектора».

Сравнение с Турцией не имеет никаких оснований. Там инфляция двузначная гасилась монетарными опытами по снижению ставки. А кризис страны был вызван отрицательными резервами и большим долгом. Российские же золотовалютные резервы, пожалуй, одни из самых обширных в мире. Про минимальный госдолг России и говорить не стоит — лучшие параметры нагрузки среди всех стран, и это в условиях тотального давления извне. Михаил Зельцер

Госдолг РФ не превышает 20% от размера ВВП страны, согласно данным Минфина.

Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал», комментируя ситуацию для Финансов Mail.ru, отметил: «Мы не ожидаем подобного сценария. Даже весной 2022 года, когда курс был еще выше, официальная инфляция в РФ была гораздо ниже, чем в Турции».

Даже если допустить крайне негативный сценарий с ускорением инфляции, то ЦБ РФ будет реагировать на это соответствующим ужесточением процентной политики, а в Турции, наоборот, местный ЦБ был вынужден понижать процентную ставку, несмотря на рост инфляции. Кроме того, важным фактором станет длительность периода, в течение которого курс будет находиться на максимальных уровнях. Если ситуация стабилизируется и рублю удастся отыграть часть потерянных позиций, возможно, инфляционные риски реализуются в гораздо меньшей степени. Юрий Кравченко

Курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях, стоит ждать его укрепления, заявил 6 июля глава Сбербанка Герман Греф, комментируя вслед за Эльвирой Набиуллиной, падение рубля. «Я не думаю, что курс сейчас находится на оптимальном уровне, я думаю, что все-таки он должен укрепиться, но он, конечно, не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году», — сказал он журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.