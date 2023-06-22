Конец «Эрдоганомики»: эксперты назвали предел падения лиры

После решения ЦБ повысить ставку курс турецкой лиры к доллару обновил исторический минимум: впервые превысил 24 лиры за доллар.

Когда остановится падение лиры?

«Решение слишком запоздалое, к тому же на фоне высокой инфляции ожидалось более значительное повышение процентной ставки», — сообщил Финансам Mail.ru Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», комментируя решение ЦБ Турции повысить ставку.

Хотя инфляция в Турции в этом году уменьшилась в 2 раза по сравнению с 2022 года, она превышает 40%, поэтому для ее замедления и предотвращения дальнейшей девальвации лиры необходимо, чтобы процентная ставка была хотя бы около 40%. Дмитрий Бабин

Почему лира падает при любом изменении ставки

В комментариях аналитиков часто отмечается неверие в действия ЦБ Турции, якобы он зависим от президента страны. Когда ставку снижали, представители оппозиции в бизнесе и аналитики говорили, что это неправильно и приводит к давлению на лиру. Инвесторы, зарабатывая в Турции, переводили прибыль в доллары и евро, чтобы сберечь от огромной инфляции или для вывода из страны.

Предыстория борьбы правительства Турции с инфляцией путем снижения ставки берет свое начало в 2021 году. Тогда действующий президент Эрдоган объявил, что все беды, включая инфляцию, от высоких ставок и потребовал от ЦБ снизить ее. Эта политика даже получила свое название — «Эрдоганомика». Сергей Попов

«Результат налицо — с 2021 года лира обесценилась почти в четыре раза. Что в целом неудивительно при таком подходе и с такой экономикой», — рассказал Финансам Mail.ru управляющий директор Global Invest Fund Сергей Попов.

По итогам мая индекс потребительских цен в Турции составил 39,59%. Таким образом, даже ставка в 15% здесь вряд ли поможет решить проблему обесценивания лиры и дальше, считает эксперт. Некоторые аналитики ожидали повышения ставки до уровня 40%, но настолько резкое повышение вызвало бы массу вопросов, тем более сразу после выборов.

С такой разницей между инфляцией и ставкой, по-прежнему выгодно брать кредиты и сразу тратить деньги, так как долги быстро обесцениваются. Таким образом, денежная масса при неизменном количестве товаров и услуг растет, что разгоняет инфляцию. Нужны более решительные действия, но на второй чаше весов стабильность финансовой системы. Поэтому правительство Турции стоит перед сложным выбором. Сергей Попов

«Сейчас вопрос не в том, будет ли в Турции серьезный экономический кризис, а в том, как он будет идти, — считает экономист, управляющий активами Григорий Бегларян. — Любой, даже относительно небольшой рост реальных процентных ставок, номинальных за вычетом инфляции, приведет к эпическому кредитному сжатию и массовым банкротствам с ростом безработицы».

Рекордный пузырь на рынке недвижимости в прошлом году помог рынку акций вырасти больше чем вдвое. Масштаб пузыря в Турции сложно переоценить. Когда у вас инфляция годами в несколько раз выше ставок по ипотеке, то сколько раз бизнес перезакладывает свою недвижимость, чтобы купить все новую и новую в кредит, и снова ее заложить? А кто будет ее покупать при кредитном сжатии? Григорий Бегларян

Курс лиры был стабильным и низким до 1998 года — менее лиры за доллар, потом она постепенно обесценилась и следующие годы до 2014 года курс был около 1,7−1,8 лиры за доллар. Но с ростом политической нестабильности в стране национальная валюта дешевела. Экономические проблемы Турции обострились в первые годы пандемии, когда упали доходы от туризма. В 2019 году ставка была около 24%, но ЦБ Турции, как большинство мировых регуляторов, начал снижать ставку — до 8,25%, чтобы помочь бизнесу и населению пережить пандемию за счет недорогих кредитов. Но затем ставка выросла до 19%.

Исходя из темпов роста ставок национальная валюта Турции может упасть до 35−40 лир за доллар до конца года, если регулятор не пойдет на более быстрое повышение ставки.