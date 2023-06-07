Турецкая лира показала самое большое падение с конца 2021 года

Турецкая лира в ходе торгов в среду упала больше чем на 7% и обновила исторический минимум к американской валюте. По состоянию на 12:55 мск курс турецкой лиры опускался на 7,12% — до 23,1561 лиры за доллар.

Как пишет Reuters, это самое сильное внутридневное падение лиры больше чем за год — с декабря 2021 года, когда турецкая валюта обвалилась до исторического минимума после четырех подряд снижений ставок регулятором.

Курс лиры ускорил снижение в среду после того, как трейдеры заявили о приостановке продажи долларов государственными банками для поддержки национальной валюты, сообщил Bloomberg. Действия банков может быть признаком того, что новые экономические власти Турции отказываются от дорогостоящих интервенций перед ожидаемым разворотом к более традиционной денежно-кредитной политике, пишет агентство. Государственные банки Турции не комментируют свои интервенции на валютном рынке.

Лира слабеет 12-й день подряд, после победы Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов она потеряла в цене более 12%, отмечает Bloomberg.

Аналитики Goldman Sachs 3 июня понизили прогноз по лире — по их мнению, за год ее курс упадет до 28 за доллар (в предыдущем прогнозе речь шла о 22 лирах за доллар).

После победы на выборах Эрдоган назначил главой министерства казначейства и финансов Мехмета Шимшека, который ранее работал в лондонском отделении Merrill Lynch и уже занимал пост министра финансов и вице-премьера Турции. На пост главы Центробанка Турции претендует Хафизе Гайе Эркан, почти десять лет проработавшая в Goldman Sachs и бывшая ранее одним из гендиректоров американского First Republic Bank, который через год после ее ухода обанкротился. Она уже встретилась с Шимшеком, отметили источники агентства.

Пока главой Центробанка Турции остается Сахап Кавчиоглу, при котором базовая ставка снизилась с 19% до 8,5%, несмотря на то что инфляция ускорилась до 24-летнего максимума. Следующее заседание Центробанка, на котором будут установлены процентные ставки, запланировано на 22 июня. На фоне возможной смены главы регулятора инвесторы ожидают повышения ставок.

На этих ожиданиях основной фондовый индекс страны — Borsa Istanbul 100 Index — вырос на 3,1%, увеличив рост с момента второго тура до 21% и компенсировав потери этого года. По состоянию на 12:55 мск он рос на 3,4% — до 5574,04 пункта.