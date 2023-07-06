Евро на бирже превысил 102 рубля впервые с марта 2022 года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 102 рубля впервые после 28 марта 2022 года. На пике курс поднялся до 102,007 рубля — на 3,007 рубля больше, чем было на закрытии торгов 5 июля.

Курс доллара оказался больше 93 рублей — тоже впервые после 28 марта 2022 года. Доллар подорожал до 93,85 рубля — на 2,85 рубля больше, чем было на закрытии биржи накануне.

Обе валюты резко подешевели в ходе торгов в четверг, обновив рекорды с конца марта прошлого года.

Практически непрерывный рост курсов валют продолжается порядка 10 торговых дней: еще 23 июня евро на минимуме за день стоил 90,89 рубля, а доллар — 83,6 рубля.

Причины ослабления рубля надо искать в соотношении импорта и экспорта России, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Мы видели, что у нас когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета, но надо смотреть прежде всего на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движения курса», — отметила она на пленарной сессии Финансового конгресса Центробанка в Санкт-Петербурге.

Резкое ослабление рубля может побудить власти реагировать: например, повысить ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт до 8,5% годовых или скорректировать нормативы репатриации выручки экспортеров, предположил эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.

Другой эксперт брокера Валерий Емельянов заметил, что на рынке сложилась аномальная ситуация: фьючерсы на доллары и евро с отложенной поставкой стоят дешевле, чем ближние и чем валюта на спотовом рынке. Это указывает на дефицит валюты на рынке конкретно сейчас, считает Емельянов.

Высокий курс доллара и евро действительно поможет снизить часть дефицита бюджета, но это несет и негативные последствия, отметил профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Дешевый рубль чреват ростом инфляции, непредсказуемостью ведения бизнеса, сложностями с обслуживанием долгов — и государством, и населением, отметил экономист.