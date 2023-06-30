Законопроект о новом способе накопить на пенсию: мнение эксперта

Банк России опубликовал комментарий о программе долгосрочных сбережений, которая заработает с 2024 года в России. Участие в программе добровольное. «Она позволит гражданам в простой и удобной форме копить, чтобы получать дополнительный доход в будущем, или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций», — объясняется в комментарии ЦБ.

«Программа выглядит как некий аналог пенсионных накоплений. Но судя по условиям она не будет пользоваться популярностью», — отметил Сергей Попов, автор создатель телеграм-канала GIF Global Invest Fund.

«Во-первых, управление осуществляется негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Согласно данным ЦБ в 2021 и 2022 году их доходность в среднем находилась в районе 5%, что существенно ниже ОФЗ (облигации федерального займа) и вкладов. Не забываем, что за управление денежными средствами НПФ берет комиссию. В некоторых случаях больше, чем было заработано, учитывая низкую доходность, — уточнил Сергей Попов. — Во-вторых, использовать накопленные средства можно на дополнительные периодические выплаты только по истечении 15 лет действия договора».

«Из плюсов: государственное софинансирование собственных взносов граждан — до 36 тыс. рублей в год в течение трех лет после вступления человека в программу, а также специальный налоговый вычет — до 52 тыс. рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. рублей», — считает эксперт.

Таким образом, по совокупности факторов мы бы не рекомендовали инвестировать через новый инструмент. Покупка облигаций надежных эмитентов и ОФЗ через ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) выглядит намного лучше как по доходности, так и по доступности средств — снять с ИИС можно в любой момент, потеряв налоговые льготы, или через 3 года. Сергей Попов

Ранее Минфин России внес в правительство РФ законопроект о запуске индивидуальных инвестиционных счетов 3-го типа (ИИС-3), который стал комбинацией ИИС-1 и ИИС-2. При таких накоплениях также предусмотрено софинансирование государством — возврат владельцу счета уплаченных налогов за год (налоговый вычет) в размере не более 52 тысяч рублей в год, либо освобождение от налогов на инвестдоход по счету. Срок действия ИИС-3 — 10 лет, а по программе долгосрочных сбережений — 15 лет. Во всех случаях, если ранее закрыть счет и снять деньги, то придется вернуть государственные налоговые льготы и доплаты.

«За 2022 год финансовые активы домашних хозяйств возросли на 12,4 трлн рублей (рост на 8,5 трлн рублей за 2021 год), — подсчитал ранее ЦБ РФ. — Величина финансовых активов домашних хозяйств на 1 января 2023 года составила 128,7 трлн рублей». Это почти 85% ВВП России (ВВП за 2022 год составил 153,4 трлн рублей, по оценке Росстата). Население РФ предпочитает вложения на банковские вклады (около трети от 128,7 трлн рублей), ценные бумаги, драгметаллы, часть хранит «под подушкой». Поэтому неудивительно, что государство заботится о том, чтобы эти деньги инвестировались на долгий срок.

О программе

Для вступления в программу долгосрочных сбережений необходимо заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Такие фонды и сейчас инвестируют пенсионные накопления в финансовые инструменты.

Накопления можно создавать самостоятельно за счет собственных добровольных взносов, перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления.

Участникам программы государство предоставит софинансирование взносов граждан с учетом отчислений из зарплаты при годовом доходе до 80 тыс. рублей — 1 рубль софинансирования на 1 рубль взносов; при доходе от 80 тыс. до 150 тыс. рублей — 1 рубль софинансирования на 2 рубля взносов. Максимально можно получить от государства до 36 тыс. рублей в год в течение трех лет после вступления человека в программу, а также специальный налоговый вычет — до 52 тыс. рублей ежегодно (при самостоятельных взносах на свой счет на сумму до 400 тыс. рублей за год).

Тратить накопления можно через 15 лет начала действия договора или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Все накопления страхуются государством на сумму 2,8 млн рублей, что в два раза больше, чем по банковским вкладам. Накопления модно переводить по программе долгосрочных сбережений без потери инвестиционного дохода и каких-либо комиссий из одного НПФ в другой через пять лет после подачи в НПФ заявления о расторжении договора и о переводе накоплений в другой НПФ.