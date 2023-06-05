Зачем государство придумало третий тип ИИС?

Новый ИИС-3, по сути, представляет из себя расширенную версию ИИС-2 — налоговый вычет с доходов на сумму вырос до 30 млн руб., что предполагает размер вычета 3,9 млн руб. при ставке налога 13% или 4,5 млн руб. при ставке 15% (платится с доходов выше 5 млн руб.). Но и деньги на счете придется держать дольше — 10 лет. Хотя и предполагается переходный период: при открытии в 2024 году он составит пять лет, при открытии в 2025 году — шесть лет и так далее. При этом ограничения на пополнение нет, что позитивно для многих инвесторов.