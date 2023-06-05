Зачем государство придумало третий тип ИИС?
Управляющий директор Global Invest Fund Сергей Попов рассказал Финансы Mail.ru о новом инвестиционном счете третьего типа и о том, зачем он нужен государству.
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Управляющий директор Global Invest Fund Сергей Попов рассказал Финансы Mail.ru о новом инвестиционном счете третьего типа и о том, зачем он нужен государству.
«Государство заинтересовано в инвестициях на более длительный срок, чем есть сейчас средний срок жизни инвестора на рынке, и на более весомые суммы. А действующий ИИС-2, к которому близок разрабатываемый ИИС-3, имеет недостаток — пополнение не более 1 млн в год», — отметил Сергей Попов, автор создатель телеграм-канала GIF Global Invest Fund.
Минфин России неделей ранее внес в правительство РФ законопроект о запуске индивидуальных инвестиционных счетов 3-го типа (ИИС-3). Максимальный размер НДФЛ, от уплаты которого освободят инвестора с этого счета, составит 3,9 млн рублей при ставке налога 13% и 4,5 млн рублей при ставке 15%. При этом будут доступны налоговые льготы ИИС-1 — возврат ранее уплаченного НДФЛ в годовом размере с взноса на счет и ИИС-2 — освобождение от НДФЛ прибыли по счету. По сути государство решило поддерживать долгосрочные инвестиции в обмен на увеличенные льготы.
Новый ИИС-3, по сути, представляет из себя расширенную версию ИИС-2 — налоговый вычет с доходов на сумму вырос до 30 млн руб., что предполагает размер вычета 3,9 млн руб. при ставке налога 13% или 4,5 млн руб. при ставке 15% (платится с доходов выше 5 млн руб.). Но и деньги на счете придется держать дольше — 10 лет. Хотя и предполагается переходный период: при открытии в 2024 году он составит пять лет, при открытии в 2025 году — шесть лет и так далее. При этом ограничения на пополнение нет, что позитивно для многих инвесторов.
Также предполагается льгота по аналогии с ИИС-1, что в итоге делает ИИС-3 комбинацией ИИС-1 и ИИС-2: можно будет получить ежегодный вычет за внесение средств на счет, но не более 400 тыс. руб. в год. Это, конечно, не так позитивно и многие ждали увеличение лимита. Эта льгота идет в дополнение к вычету, который будет получен в конце срока, отметил Сергей Попов.
Если инвестор прекратит договор ИИС досрочно (раньше минимального срока), то он должен будет вновь заплатить в бюджет возвращенные налоги плюс пени. Но обсуждается частичное снятие средств со счета без применения санкций, если человек, который открыл счет, попал в тяжелую жизненную ситуацию. Также интересен вопрос с выводом дивидендов и купонов по облигациям — будет ли такая возможность для инвесторов в новом типе индивидуального инвестиционного счета.