Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений с 2024 года

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) граждан должна заработать с 2024 г. Подготовкой законопроекта занимались Центробанк и Минфин.

Законопроект предусматривает заключение специального договора с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который будет инвестировать либо собственные средства гражданина, либо ранее сформированные пенсионные накопления в интересах клиента на «принципах доходности и безубыточности». За этим будет следить ЦБ. Регулятор также будет контролировать финансовое состояние НПФ.

ПДС предусматривает государственное софинансирование накоплений в течение первых трех лет, но не более 36 000 руб. ежегодно. Также предусмотрен специальный налоговый вычет — до 52 000 руб. ежегодно при уплате взносов до 400 000 руб. Средства на счетах НПФ будут застрахованы на сумму в 2,8 млн руб.

Спустя 15 лет после заключения договора или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) можно будет использовать средства на дополнительные периодические выплаты.

Также выплаты предусмотрены при наступлении «особо жизненных ситуаций». Накопленные средства можно будет передать по наследству.

По задумке авторов законопроекта, который разрабатывался по поручение президента РФ Владимира Путина, ПДС позволит сформировать не только дополнительный доход россиян после выхода на пенсию, но и создать финансовую «подушку безопасности» в случае наступления особых жизненных ситуаций.