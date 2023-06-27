Как россиянам заработать на золоте: отвечают эксперты

Сейчас розничные инвесторы в России продолжают скупать золото и в банках, и на бирже, а доверие к доллару и евро упало. В итоге Мосбиржа предложила новый инструмент инвестирования в драгметалл — фьючерс на золото в рублях. Для таких вложений необходим брокерский счет.

«Тип фьючерса — расчётный. То есть, поставки золота не происходит, в конце срока контракта только проводятся расчеты, — прокомментировала Финансам Mail.ru появление нового фьючерса создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе. — Наряду с фьючерсами на валюту, нефть, биржевые индексы и ликвидные российские акции, золото входит в топ самых ликвидных фьючерсных контрактов. По этим контрактам наблюдается наибольшая активность».

В настоящий момент на Московской бирже торгуются два типа фьючерсов на золото: расчётный в долларах за унцию и поставочный в рублях за 1 грамм (отличается тем, что в конце контракта должна произойти реальная поставка товара), напоминает экономист.

Гогаладзе перечислила плюсы и минусы нового актива. Среди плюсов: фьючерс расчетный, он исключает риск поставки физического золота; актив даёт дополнительные возможности для инвесторов. Минусов для розничных инвесторов не наблюдается, но для биржи — введение нового актива снизит объемы аналогичного инструмента в долларах.

Новый инструмент в рублях необходим для российского рынка, так как там сейчас происходит постепенный отказ от доллара. Банки перестают открывать вклады в долларах, а инвесторов все больше интересует вложение средств в виде, например, замещающих облигаций, которые выполняют функции валютного инвестирования, но считаются в рублях, или, например, дружественных валют (гонконгский доллар, юань). Новый актив — новые возможности для российских инвесторов. Ольга Гогаладзе

«Рублевые фьючерсы на золото ориентированы на широкий круг участников рынка, включая розничных инвесторов, — пояснил Финансам Mail.ru Андрей Маслов, аналитик ФГ “Финам”. — Появление такого фьючерса на Московской бирже дает возможность торговать золотыми фьючерсами в российских рублях без необходимости обращаться к зарубежным рынкам или использовать иностранные валюты».

Собственно, теперь необязательно покупать фьючерсы в долларах, и волатильность курса уже не будет так сильно сказываться на прибыли инвесторов от инвестиций в золото. Для розничного инвестора такой финансовый инструмент может представлять интерес, так как предоставляет возможность участия в динамике цен золота и позволяет разнообразить инвестиционный портфель, используя драгоценный метал как защитный актив. Андрей Маслов

Золотой бум

Первыми о многократном росте спроса на золото во время первого года пандемии сообщали российские банки: население скупало физическое золото в слитках. Вскоре и Мосбиржа начала сообщать о буме на драгметалл — летом 2020 года объемы торгов удвоились. Основные участники биржевых торгов — банки, производители, управляющие и инвестиционные компании, розничные инвесторы. С тех пор объем торгов рос многократно каждый месяц.

«Золотой бум» продолжается в России с 2020 года, когда в мире драгметалл скупали в ожидании финансового кризиса, и цена золота впервые взлетела до 2075 долларов за тройскую унцию (31,1 грамма). Инвесторы думают так же прагматично, как в и ЦБ РФ, который стал самым крупным покупателем золота в мире до 2020 года, и увеличил долю драгметалла до четверти от всего размера золотовалютных резервов.

В итоге доля золота и юаня в российских резервах перед их санкционной блокировкой увеличилась до 50%, а доллара снизилась до 10,9%, следует из отчетности ЦБ РФ. В отличие от валюты, всё золото резервов хранится в стране.

Россияне купили в банках в 2022 году более 100 тонн золота или почти треть всего производимого золота в стране — впервые истории, по данным Минфина. В 2021 и в предыдущие годы россияне покупали около 5−7 тонн золота ежегодно. Банки с начала 2023 года к маю продали населению 35 тонн инвестиционных золотых слитков. Наблюдается «золотой бум» и на бирже.

По последним данным Мосбиржи, объем торгов драгоценными металлами в мае 2023 года вырос в 6,3 раза до 25,5 млрд с 4,1 млрд рублей в мае 2022 года. Большинство сделок приходится на золото — 24,6 млрд рублей (из рук в руки перешло 4,8 тонны золота), а остальные на серебро — 0,9 млрд рублей (12,1 тонны). Для сравнения: объем торгов драгметаллами в мае 2021 года вырос в 8,1 раза и составил 21,2 млрд рублей (2,6 млрд рублей в мае 2020 года), в том числе объем торгов золотом — 20,9 млрд рублей (4,6 тонны), серебром — 0,11 млрд рублей (1,6 тонны).

Раньше добывающие компании продавали золото российским банкам и Центробанку, поставляли на мировые рынки. До 2022 года РФ продавала 300−320 тонн, треть — в Великобританию на биржу. В 2022 году крупные банки, поставлявшие золото на мировые рынки, попали в список санкций. Российское золото продолжает поступать на мировые рынки по новым маршрутам. В 2022 году Россия поставила на мировые рынки 116,3 тонны золота. Теперь российское золото покупает Турция, Индия и ОАЭ.

Виды инвестиций в драгметалл

Для розничного инвестора доступна покупка физического драгметалла в банках — в слитках и золотых монетах. За хранение в банке придется заплатить, но при таком инвестировании не надо платить налог — НДС в размере 20% и НДФЛ в размере 13% при продаже слитков. Этот вид инвестирования иногда выбирают для сохранения накоплений в кризис, как безопасную гавань, а не для получения дохода, поскольку велики затраты на хранение драгметалла, а банки выставляют невыгодные курсы покупки и продажи, которые иногда отличаются от рыночных на 10%.

Это касается и инвестирования в драгметалл через банковский обезличенный металлический счет (ОМС) — инвестор покупает-продает виртуальное золото, без доступа к нему.

Для вложений в золото с целью получения дохода последние 10 лет в РФ опытным инвесторам предлагали фьючерсы на золото, которые привязаны к международной биржевой стоимости драгметалла. Для этого надо было открыть брокерский счет в валюте и через него вести торговлю.

В этом случае инвестор чаще всего зарабатывает на разнице курсов продажи и покупки контрактов, а в его расходы входят только комиссионные за сделки.

Транзакционные затраты по такой сделке намного меньше потерь от сделки в банке по невыгодным банковским курсам покупки-продажи драгметалла. При покупке-продаже одного фьючерса инвестор на бирже покупает-продает контракт на покупку тройской унции золота.

Для начинающих инвесторов самым популярным фондовым инструментом вложения в золото остаются биржевые фонды с целью купить пай подешевле и продать подороже.