Эксперты рассказали пришло ли время покупать золото
Цена золота в этом году уже обновила рекорд, но с тех пор металл подешевел. Финансы Mail.ru разбирались, настало ли время покупать золото?
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Цена золота в этом году уже обновила рекорд, но с тех пор металл подешевел. Финансы Mail.ru разбирались, настало ли время покупать золото?
На следующей неделе в центре внимания заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которая играет роль Центробанка в США, напомнил главный аналитик ПСБ Алексей Головинов. Это один из главных индикаторов здоровья мировой экономики, а не только США, остающихся центром мировой финансовой системы. Биржи даже ввели в оборот новый финансовый инструмент — фьючерс на ставку ФРС, вроде как пари, — повысят ставку или нет.
«Фьючерсы на ставку закладывают 71% вероятность того, что Федрезерв возьмёт паузу в ужесточении денежно-кредитной политики», — пояснил Финансы Mail.ru Алексей Головинов.
Из заявления ФРС следовало, что регулятор уже не стремится к быстрому повышению ставок и возьмет паузу. Предыдущий рекорд зафиксирован на уровне 2075 долларов в августе 2020 года — в разгар пандемии, когда США и ЕС включили печатные денежные станки на всю мощь для поддержания своих экономик: многие испугались наплыва дешевых денег и стали скупать золото, не веря в доллар, который в то время дешевел.
Допускаем, что в ближайшее время можем увидеть попытки золота закрепиться выше 2000 долларов за тройскую унцию. Многое будет зависеть от итогов заседания ФРС. Значимым фактором выступает также постепенное восстановление евро по отношению к доллару, что будет оказывать поддержку драгоценным металлам.
По мнению экономистов Deutsche Bank, цену золота сейчас определяют центральные банки разных стран, скупая драгметалл в резервы. Цена золота была на пути к новому рекорду в мае, но остановилась. Причины: значительное повышение процентных ставок на рынке капитала и укрепление доллара США, — отмечают в Deutsche Bank.
«Скорее всего, это произойдет в первую очередь за счет уменьшения доллара США в резервах. Тот факт, что центробанки Египта и Ирака также впервые крупно закупили золото в 2022 году, подчеркивает заинтересованность монетарных властей в золотых резервах. Реакция финансовых рынков на заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на следующей неделе должна определить краткосрочное направление цены золота. В среднесрочной перспективе цены должны иметь потенциал роста, особенно в случае изменения процентной ставки в США», — сообщается в комментарии Deutsche Bank.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».