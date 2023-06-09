Эксперты рассказали пришло ли время покупать золото

На следующей неделе в центре внимания заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которая играет роль Центробанка в США, напомнил главный аналитик ПСБ Алексей Головинов. Это один из главных индикаторов здоровья мировой экономики, а не только США, остающихся центром мировой финансовой системы. Биржи даже ввели в оборот новый финансовый инструмент — фьючерс на ставку ФРС, вроде как пари, — повысят ставку или нет.

«Фьючерсы на ставку закладывают 71% вероятность того, что Федрезерв возьмёт паузу в ужесточении денежно-кредитной политики», — пояснил Финансы Mail.ru Алексей Головинов.

Из заявления ФРС следовало, что регулятор уже не стремится к быстрому повышению ставок и возьмет паузу. Предыдущий рекорд зафиксирован на уровне 2075 долларов в августе 2020 года — в разгар пандемии, когда США и ЕС включили печатные денежные станки на всю мощь для поддержания своих экономик: многие испугались наплыва дешевых денег и стали скупать золото, не веря в доллар, который в то время дешевел.

Допускаем, что в ближайшее время можем увидеть попытки золота закрепиться выше 2000 долларов за тройскую унцию. Многое будет зависеть от итогов заседания ФРС. Значимым фактором выступает также постепенное восстановление евро по отношению к доллару, что будет оказывать поддержку драгоценным металлам. Алексей Головинов

По мнению экономистов Deutsche Bank, цену золота сейчас определяют центральные банки разных стран, скупая драгметалл в резервы. Цена золота была на пути к новому рекорду в мае, но остановилась. Причины: значительное повышение процентных ставок на рынке капитала и укрепление доллара США, — отмечают в Deutsche Bank.

Тем не менее, цену золота должен поддержать сохраняющийся устойчивый спрос со стороны центральных банков, которые купили драгметалла больше, чем когда-либо прежде, в прошлом году. Согласно опросу Всемирного совета по золоту (WGC), 24 процента опрошенных центральных банков планируют увеличить свои запасы золота в следующие двенадцать месяцев. Около 62 процента полагают, что в будущем золото будет играть большую роль среди валютных резервов.

«Скорее всего, это произойдет в первую очередь за счет уменьшения доллара США в резервах. Тот факт, что центробанки Египта и Ирака также впервые крупно закупили золото в 2022 году, подчеркивает заинтересованность монетарных властей в золотых резервах. Реакция финансовых рынков на заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на следующей неделе должна определить краткосрочное направление цены золота. В среднесрочной перспективе цены должны иметь потенциал роста, особенно в случае изменения процентной ставки в США», — сообщается в комментарии Deutsche Bank.