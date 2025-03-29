Закрываем кредитные дыры. Пошаговая инструкция

Зачастую нам кажется, что финансовые трудности с кредитами могут возникнуть у кого угодно, но не у меня. Это заблуждение. Еще недавно в России были десятки тысяч обманутых дольщиков, которые купили строящееся жилье в кредит и оказались обманутыми. При этом, долг банку они обязаны были выплачивать все равно. В последние годы россияне берут кредиты под давлением мошенников. Одну из таких историй мы разбирали в статье по мошенничество от имени Почты России.