Закрываем кредитные дыры. Пошаговая инструкция

Причины невыплат по кредитам могут быть разными. У кого-то возникли сложности из-за потери источника доходов, кто-то не рассчитал свои возможности, замахнувшись «на машину побольше». Кто-то заболел, а кто-то — просто забыл вовремя выплатить кредит и образовалась просрочка и штраф.
Но, какими бы ни были причины невыплат, отказаться от погашения долга не получится. Если вы забыли про кредит, то банки не забудут.
Зачастую у проблемных заемщиков оказывается не один и не два кредита, а больше. Причем, каждый в отдельности может быть небольшим, но в сумме в месяц на них уходит больше половины дохода.
В любом случае, такие проблемные кредиты — первое, от чего стоит избавляться на своем пути к первому миллиону. Для этого надо рассчитать свои силы и составить план погашения. Разберем несколько самых часто встречающихся ситуаций с проблемными кредитами.
Ком финансового благополучия
Существует несколько способов быстро расплатиться по кредитам. Один из них — метод снежного кома.
Снежный ком — это способ погашения кредитов, когда начинать закрывать займы надо со счетов с наименьшим сальдо. Параллельно надо выплачивать минимальный платеж по более крупным кредитам. Для этого нужно:
- Составить список всех своих долгов и распределить их по размеру — от меньшего к большему.
- Подсчитать доходы и расходы — так вы поймете, сколько денег нужно отдать обязательно, а сколько можно сэкономить и направить на погашение долгов.
- По самому маленькому долгу заплатите как можно больше, остальные средства направьте на остальные кредиты.
- Когда погасите самый маленький кредит, переходите к следующему по размеру.
- Повторяйте, пока не погасите все долги.
Лавина благополучия
Следующий способ — метод снежной лавины. При этой стратегии сначала расплачиваются с займами с наиболее высокой процентной ставкой, после чего переходят к кредиту со следующей по величине процентной ставкой и расплачиваются по нему. И так до тех пор, пока не будут погашены все кредиты. Это самый быстрый способ выплаты по кредитам.
Он кажется гораздо сложнее, но на деле он является более выгодным.
- Составьте список долгов, за исключением ипотеки, в порядке от кредита с большей процентной ставкой.
- Также подсчитайте доходы и расходы и определите, можете ли направить дополнительные средства на погашение долга.
- Платите по кредиту с наибольшей ставкой как можно больше, по остальным кредитам распределяйте деньги равномерно.
- Когда погасите самый большой кредит, переходите к следующему по размеру.
- Повторяйте, пока не погасите все долги.
Мне нечем платить
Зачастую нам кажется, что финансовые трудности с кредитами могут возникнуть у кого угодно, но не у меня. Это заблуждение. Еще недавно в России были десятки тысяч обманутых дольщиков, которые купили строящееся жилье в кредит и оказались обманутыми. При этом, долг банку они обязаны были выплачивать все равно. В последние годы россияне берут кредиты под давлением мошенников. Одну из таких историй мы разбирали в статье по мошенничество от имени Почты России.
Первое, что нужно сделать, когда выплачивать долг оказалось нечем — обратиться к кредиторам. Не стоит ждать, когда проблема исчезнет сама. Такого не случится. Наоборот, проценты и штрафы накопятся в большой ком. Лучше прийти в банк и объяснить ситуацию.
Например, банк может предоставить кредитные каникулы. Должник может отложить выплаты по кредитам на полгода, но только если доходы упали больше, чем на 30% относительно прошлого года, или жилье оказалось в зоне чрезвычайной ситуации. Кроме того, поставить «на паузу» можно выплаты определенного размера. Так, сумма автокредита не должна превышать 1,6 млн рублей, других потребительских кредитов или займов — 450 000 рублей, а лимит по кредитке — 150 000 рублей.
Еще один вариант — реструктуризация кредита. Под реструктуризацией понимается изменение графика платежей по кредитам. Банк может предложить уменьшить платеж за счет увеличения срока кредита. Но стоит помнить, что растягивать выплату на 20 лет кредитная организация не будет. Срок могут увеличить, допустим, с 3 до 5 лет, или с 5 до 7 лет.
Также при реструктуризации банки могут разрешить в течение определенного времени выплачивать только проценты по кредиту или, наоборот, только основной долг.
Рефинансирование кредита тоже может помочь погасить долг в трудной ситуации. Простыми словами рефинансирование — это получение нового займа на погашение старого. Этот инструмент позволит снизить ставку, платежи и переплаты. Кроме того, должник может рефинансировать несколько кредитов, которые брал в разных банках.
Однако у рефинансирования есть несколько нюансов. Например, если человек взял кредит на жилье, автомобиль, а также кредитную карту, их можно объединить в один. При этом заемщик теряет право на налоговый вычет.
Чтобы продать что-то ненужное — надо это ненужное сначала купить. А что делать, если денег нет? Найти новый источник дохода.
Например, найти подработку на время, пока большая часть кредита не погасится. Это могут быть дополнительные обязанности на основной работе за дополнительную плату, пара смен в месяц на позиции курьера. Даже хобби может приносить небольшой заработок, если продумать, как это сделать.
Одна моя знакомая мать-одиночка в период таких праздников, как 1 Сентября, День учителя и Новый год делает букеты из мыла. Это дает ей дополнительные деньги, на которые она собирает ребенка в школу, празднует его день рождения и отдыхает на зимних каникулах, не влезая в кредит. Когда ей понадобились деньги на лечение пожилого отца, она взяла кредит и платила по нему, увеличив «мыльные заказы».
Другой знакомый, когда неожиданно вместо одного ребенка у него стало трое («Двойня — это всегда вызов», — любит повторять он), стал брать дополнительные смены на работе по субботам. Это позволило ему увеличить заработок сразу на 30%: работа в выходные оплачивается в двойном размере. Да, он не может уделять много времени семье, но может спокойно платить за ипотеку.
Итак, способов погасить кредиты существует достаточно много. Необходимо найти наиболее подходящий. И стоит помнить, что финансовые проблемы — они решаемы. И чем быстрее начать их решать — тем быстрее вы перейдете к следующему этапу на пути к финансовому благополучию.
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