Как определить, куда утекают ваши деньги

Менеджер с супругой и маленьким ребенком не мог свести концы с концами из-за внутренней установки, что дешевые товары и услуги — априори плохие и некачественные. Он ходил стричься в барбершоп раз в две недели, а каждую неделю — подравнивать бороду, отдавая за это 40 тысяч в месяц. Его жена предпочитала передвигаться на такси, считая общественный транспорт неудобным — за это муж платил порядка 30 тысяч в месяц. Продукты они покупали на одном из московских рынков и в супермаркете премиум-класса, выкладывая по 80−100 тысяч в месяц. Но в то же время платеж за ЖКУ в 11 тысяч рублей и «жировка» детского сада в 4 тысячи вызывали у них небывалую ярость: как дорого!