Как определить, куда утекают ваши деньги

Пару лет назад автору этой статьи один менеджер среднего уровня жаловался, как тяжело ему приходится буквально выживать на 400 тысяч рублей в месяц. Ведь жена в декрете не работает, а маленькому ребенку постоянно нужно что-то покупать. Автор статьи смотрела на собеседника с недоумением: ведь имея доход выше 300 тысяч рублей в месяц накопить на крупные цели намного проще, чем со 100 тысячами рублей. Но это только на первый взгляд.
Поищем дыру в кармане
Количество накоплений зависит не только от того, сколько человек зарабатывает, но и от того, сколько он тратит. А главным является то, на что он тратит. Ведь куда-то же «спускал» мой собеседник 400 тысяч в месяц, не имея кредитов, ипотеки и платного образования. Давайте разбираться, куда могут утекать доходы.
Менеджер с супругой и маленьким ребенком не мог свести концы с концами из-за внутренней установки, что дешевые товары и услуги — априори плохие и некачественные. Он ходил стричься в барбершоп раз в две недели, а каждую неделю — подравнивать бороду, отдавая за это 40 тысяч в месяц. Его жена предпочитала передвигаться на такси, считая общественный транспорт неудобным — за это муж платил порядка 30 тысяч в месяц. Продукты они покупали на одном из московских рынков и в супермаркете премиум-класса, выкладывая по 80−100 тысяч в месяц. Но в то же время платеж за ЖКУ в 11 тысяч рублей и «жировка» детского сада в 4 тысячи вызывали у них небывалую ярость: как дорого!
Именно кредиты стали главной проблемой современного человека. Впрочем, в 19-м веке собирательным образом «зла» была старуха-процентщица у Достоевского.
Кредитные карты стали привычным инструментом для многих, в магазинах одежды и техники сделать покупку можно уже даже не в рассрочку, а поделив на части. Авто в кредит, ремонт в кредит. Лечение зубов — тоже в кредит. В результате в России в настоящее время есть достаточно много людей, у которых не просто по 5−10 кредитов, а весь доход оказался в руках кредиторов. Именно поэтому Банк России, как регулятор рынка займов, ввел ряд ограничений, запретив банкам оформлять новый кредит гражданам, чья кредитная нагрузка превышает 60% от дохода.
Но даже у тех, кто не оформлял кредит или кредитную карту, не всегда получается отслеживать, куда все-таки уходят деньги. Мелкими транзакциями по 100−150 рублей «утекает из кармана» буквально вся зарплата. Например, платные подписки: подписывается зритель на онлайн-кинотеатр, магазин книг или музыки на пробный период, который обычно составляет один месяц. Для регистрации вводит данные банковской карты. Затем бесплатный период проходит, человек перестает пользоваться сервисом. А деньги за подписку потихоньку списываются.
Серьезной проблемой для бюджета стали, что удивительно, скидки. С одной стороны, они дают возможность купить необходимое в разы дешевле. С другой, «необходимых» товаров в период скидок становится гораздо больше. И не факт, что все они действительно нужны.
Еще одна статья расходов, которую лет 10 назад было сложно себе вообразить — рынок фаст-фуда и стрит-фуда, который большинству горожан известен как «кофе навынос». Покупать готовые еду и напитки стало просто и, на первый взгляд, не так уж и дорого. Однако если сварить чашку кофе дома обойдется от 20 до 60 рублей, то стаканчик напитка на улице — уже не меньше 150 рублей. Может, отказывать себе в маленьких радостях и не стоит, но подсчитать эту незначительную статью в расходы — необходимо.
Как узнать, куда уходят деньги
Самый простой — ведение записей в бумажном варианте. Главное — чтобы это было удобно, и вы не забывали вносить траты постоянно.
В заметках на телефоне или в компьютере (например, при помощи таблиц) существуют даже специальные шаблоны и формулы для подсчета трат. Программа сама выведет вам диаграмму, где станет видно, сколько денег у вас уходит на обязательные траты, такие как ЖКХ или проезд, а сколько — на утренний кофе или цветы.
Еще один вариант — специальные программы и мобильные приложения, как платные версии, так и бесплатные. Чтобы выбрать наиболее удобную, стоит сверить функционал и изучить, какой интерфейс вам доступнее, а набор параметров — оптимален. Важно и то, как ПО адаптируется к разным устройствам, можно ли синхронизировать настройки с приложениями банков и операциями.
Четвертый способ — использование специальных ботов в мессенджерах. Они помогают вести учет расходов и доходов. Чтобы добавить информацию о расходе, в бот подгружается QR-код чека и он сам распределяет расходы по категориям.
Еще, как вариант, можно просто использовать банковское приложение, оно показывает все доходы и расходы, расписанные по категориям, с построением графиков и аналитикой. Там же можно настроить лимит трат не только по категориям, но и по каждой статье расходов точечно.
Главный принцип такого учета: не забывать записывать все мелкие траты каждый день. Именно из-за таких «незначительных» трат карман и будет оставаться пустым.
Вести такой учет экономисты рекомендуют минимум три месяца. Так вы выработаете привычку учитывать и анализировать все свои покупки, как нужные и необходимые, так и приятные, но необязательные.
Да, для сокращения расходов придется экономить. Но следует помнить, что и к сокращению покупок надо отнестись с умом. У россиян на этот счет есть поговорка: «Скупой платит дважды». Она означает, что чрезмерная экономия может привести к еще большим тратам. Например, можно на месяц отказаться от кофе навынос или от кино, но купить один раз хороший и дорогой чайник, который прослужит дольше, чем десяток дешевых.
Также не следует экономить на здоровье. Если врач прописал дорогой препарат — не всегда его можно заменить дешевым аналогом.
Итак, проведя ревизию своих трат, можно определить ненужные расходы и отказаться от них. А сэкономленные средства начать откладывать.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.