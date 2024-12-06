После кодового слова. Как россияне отдают миллионы мошенникам

Также она напоминает, что государственные структуры не используют для официального общения мессенджеры и социальные сети. «Это очередной “красный флаг”, что пользователь имеет дело с мошенниками. Для проверки необходимо точно узнать должность и ФИО сотрудника и перезвонить в организацию, где он работает. Если речь идет о государственной организации, которая действительно решает проблемы финансового характера, то такой звонок будет воспринят нормально и пользователя соединят с нужным сотрудником (телефон организации нужно посмотреть на ее официальном сайте). Если же такую помощь организация не оказывает, то пользователю об этом сообщат», — рассказывает специалист.