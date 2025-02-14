НАПФ предложила увязать программу долгосрочных сбережений с ипотекой

НАПФ предлагает изменить эту ситуацию и сделать софинансирование отдельным для каждого члена семьи. Лимиты по таким счетам должны остаться прежними (до 36 тыс. руб. в год), однако тариф софинансирования для детей стоит зафиксировать в пропорции один к одному, так как доход ребенка приравнивается к нулю (в «классическом» ПДС коэффициент софинансирования варьируется в зависимости от уровня дохода вкладчика). «Это повысит привлекательность программы ПДС, а также будет стимулировать семьи к накоплению средств на будущее своих детей», — следует из материалов НАПФ. Сейчас государство добавляет 36 тыс. руб. к взносам гражданина на эту сумму, если его среднемесячный доход не превышает 80 тыс. руб., а если доход выше, то, чтобы получить максимальное софинансирование, нужно внести вдвое или вчетверо больше.