Рынок теряет, рубль «находит»

Новости, ожидания и торговые идеи. «Корпоративный центр ИКС 5» (X5 2919,5 ₽, +0,34%) стал самым эффективным ритейлером. Группа раскрыла операционные результаты за 2024 год, из которых следует, что выручка группы за год выросла на 24,2% до 3,91 трлн руб. благодаря росту среднего чека на 11,1% и увеличению трафика на 14,4%. Основные драйверы — успех сети «Чижик» (рост выручки на 105% за год до 248 млрд руб.), онлайн-продажи (рост на 62% до 200 млрд руб.) и открытие 2543 новых магазинов. «Пятёрочка» увеличила выручку на 19,6% до 2,91 трлн руб. на фоне роста торговых площадей на 7,2%, «Перекрёсток» — на 14% до 438 млрд руб. Группа разрабатывает дивидендную политику, в то время как показатель долговой нагрузки «Чистый долг/EBITDA» (по МСФО 17) составляет всего 0,1x, что позволяет направить практически весь свободный денежный поток на дивиденды. Разовый дивиденд ожидается на уровне 600−650 ₽ на одну акцию. Акции X5 оцениваются на уровне 3,8х по мультипликатору EV/EBITDA при росте бизнеса на 15−25% в год и высокой маржинальности.