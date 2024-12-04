Юрист перечислил пособия для пенсионеров, которые оформляют по заявлению

Доплата к пенсии за стаж
Пенсионеры с 30-летним стажем работы в сельском хозяйстве могут получить доплату к пенсии. Для оформления нужно обратиться в Социальный фонд России (СФР) с подтверждающими документами.
Доплата к пенсии за иждивенцев
Пенсионеры, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи (например, несовершеннолетние дети), имеют право на дополнительную выплату.
«Для получения льготы требуется подать в СФР заявление и подтвердить наличие иждивенцев документами», — напомнил Григориади.
Доплата за особые заслуги
Пенсионеры с государственными наградами или почетными званиями могут получить доплату за особые заслуги. Оформляется через СФР по заявлению с документами, подтверждающими особый статус.
Социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума
Если совокупный доход пенсионера ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, ему положена социальная доплата, отметил юрист. Обратиться за предоставлением выплаты можно в органы социальной защиты населения или СФР.
Субсидии на оплату ЖКХ
Предоставляются, если расходы на оплату ЖКХ превышают определенный процент от дохода пенсионера. Оформляются через МФЦ или органы социальной защиты. Как уточнил эксперт, в отдельных регионах документы можно подать через Госуслуги.
Налоговые льготы
Пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога на участок до 600 кв. м. и налога на имущество для одного объекта определенного вида. Для получения льготы требуется подать заявление в налоговую инспекцию.
Налоговый вычет на лечение и лекарства
С 2024 года пенсионеры, уплачивающие НДФЛ с процентов по вкладам, могут получить социальный налоговый вычет на оплату лечения и лекарств.
«Для возврата НДФЛ за 2024 год в 2025 году нужно обратиться в налоговую службу через личный кабинет или лично, предоставив документы о медицинских расходах», — уточнил юрист.
Региональные доплаты пенсионерам
В регионах предусмотрены дополнительные выплаты. Например, в Москве городская доплата к пенсии увеличится до 25 850 рублей в месяц, а в Московской области предусмотрены повышенные доплаты пенсионерам старше 65 лет, проживающим одни или в семье пенсионеров.
Для оформления всех региональных выплат требуется подача заявления. Григориади напомнил, что «условия и порядок оформления зависят от региона проживания».
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
Инвалидам ЕДВ назначается автоматически; другим категориям требуется подача заявления.
По словам юриста, обратиться за выплатами можно в Территориальное отделение Социального фонда России (СФР), многофункциональный центр (МФЦ) или через портал «Госуслуги».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».