Юрист перечислил пособия для пенсионеров, которые оформляют по заявлению

Многие категории россиян имеют право на дополнительные выплаты. Большинство из них начисляются автоматически. Однако для получения определенных выплат, необходимо подавать заявление. О том, какие дополнительные пособия положены пенсионерам и как их получить, Финансам Mail рассказал Дмитрий Григориади, адвокат и председатель Коллегии адвокатов Москвы «Григориадис Групп».