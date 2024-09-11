Как получить деньги по договору сразу после оказания услуги

«Факторинг — это инструмент для ускорения движения ваших же денег. Звучит сложно, но сейчас разберемся, что это значит. Представим себе ситуацию: предприниматель поставил в торговую сеть, например, печенье. Торговая сеть заплатит через три месяца; такая постоплата — стандартное условие многих покупателей. Все это время предпринимателю надо производить следующую партию, платить зарплату, аренду и развивать бизнес. Но он не может это сделать, потому что деньги заморожены в дебиторке. Тут и помогает факторинг: фактор выплатит деньги по поставка за несколько дней, и предприниматель сможет направить их в дело. В этом и заключается основное отличие от кредита: кредит — это заемные деньги, которые надо вернуть банку. Факторинг — это ваши же деньги, поступившие на счет быстрее», — заключила эксперт.