Как получить деньги по договору сразу после оказания услуги

Этот инструмент позволяет компаниям преобразовывать дебиторскую задолженность в «живые» деньги, что особенно актуально в условиях нестабильной экономической среды. В статье подробно рассмотрим этот инструмент и как он работает, а также его основные преимущества и возможные риски для предпринимателей.
Смысл факторинга
Факторинг — это обмен будущей выручки на реальные деньги. Услуга особенно востребована среди малых и средних предприятий, которые нередко сталкиваются с длительным ожиданием оплаты от своих клиентов.
Если бизнесмен продает товар с условием отсрочки или рассрочки платежей и выставляет счет клиенту, этот счет — обещание будущей выручки. Однако деньги от покупателя предприниматель получит не сразу.
Банк, микрофинансовая организация или факторинговая компания могут взять на себя этот счет и перевести деньги раньше, чем это сделает покупатель. Таким образом, в расчетах между продавцом и клиентом появляется посредник — фактор. Он не только оплачивает счета, но и может вести торговый документооборот от лица клиента.
Теперь суть понятия становится более ясной. Вот что говорит об услуге эксперт, лидер продуктовых маркетологов банка Точка, Анна Феоктистова:
«Факторинг — это инструмент для ускорения движения ваших же денег. Звучит сложно, но сейчас разберемся, что это значит. Представим себе ситуацию: предприниматель поставил в торговую сеть, например, печенье. Торговая сеть заплатит через три месяца; такая постоплата — стандартное условие многих покупателей. Все это время предпринимателю надо производить следующую партию, платить зарплату, аренду и развивать бизнес. Но он не может это сделать, потому что деньги заморожены в дебиторке. Тут и помогает факторинг: фактор выплатит деньги по поставка за несколько дней, и предприниматель сможет направить их в дело. В этом и заключается основное отличие от кредита: кредит — это заемные деньги, которые надо вернуть банку. Факторинг — это ваши же деньги, поступившие на счет быстрее», — заключила эксперт.
Договор факторинга обычно заключается между тремя сторонами:
компанией-продавцом;
факторинговой компанией (фактором);
клиентом компании-продавца (должником).
Основные понятия
В таблице ниже представлены основные понятия, связанные с факторингом, которые помогут лучше понять, как функционирует этот финансовый механизм.
|Понятие
|Определение
|Это сумма денег, которую клиенты должны поставщику за поставленный товар или оказанные услуги. Для получения финансирования эта задолженность передается факторинговой компании.
|Юридическое или физическое лицо, которое приобрело товары или услуги у поставщика на условиях отсрочки платежа и должно произвести оплату по обязательствам поставщику — напрямую, либо через факторинговую компанию.
|Предварительное финансирование, предоставляемое факторинговой компанией поставщику в размере определенного процента от суммы дебиторской задолженности до момента фактического получения платежей от дебиторов.
|Часть задолженности, удерживаемая факторинговой компанией до полного погашения дебиторской задолженности, для покрытия возможных финансовых рисков и компенсации за предоставленные услуги.
|Плата, взимаемая факторинговой компанией за предоставленные услуги, которая может включать фиксированную часть и процент от суммы дебиторской задолженности.
|Финансирование, при котором фактор предоставляет компании деньги в обмен на ее задолженность перед клиентами с возможностью возврата долга.
Риск неплатежа со стороны дебитора остается на продавце.
Разновидности
Принимая решение о выборе конкретного вида факторинга, компаниям следует тщательно оценить свои финансовые возможности и потребности, а также потенциальные риски и выгоды. Объясняем виды услуги.
Факторинг с регрессом. Традиционная форма факторинга, при которой продавец предоставляет дебиторскую задолженность факторинговой компании, получая финансирование. В случае неплатежеспособности покупателя продавец обязан вернуть задолженность фактору.
Факторинг без регресса. Факторинговая компания полностью берет на себя риски непогашения долга со стороны должника.
Реверсивный факторинг. Финансовый инструмент, при котором инициатором сделки является покупатель, а не продавец. Факторинговая компания оплачивает счета поставщика от имени покупателя, а покупатель возмещает эти средства в установленный срок.
Схема работы
Рассмотрим подробно схему работы факторинга:
Заключение договора факторинга. Компания-продавец (клиент) заключает договор с факторинговой компанией. В договоре фиксируются условия, на которых фактор будет выкупать дебиторскую задолженность.
Передача дебиторской задолженности. После подписания договора продавец передает фактору списки дебиторской задолженности, включающие информацию о сумме, сроках оплаты и данные о дебиторах (покупателях).
Оценка дебиторской задолженности. Факторинговая компания тщательно проверяет дебиторскую задолженность, оценивает кредитоспособность дебиторов и степень риска неплатежей.
Авансовый платеж. В случае одобрения задолженности, факторинг-компания выплачивает аванс продавцу, составляющий обычно 70−90% от суммы задолженности. Оставшаяся сумма удерживается до момента окончательного погашения задолженности дебиторами.
Уведомление дебиторов. Факторинг-компания уведомляет дебиторов о том, что их задолженность передана на факторинг и теперь они должны производить платежи напрямую фактору.
Получение платежей от дебиторов. Дебиторы производят оплату по своим обязательствам в установленные сроки на счет факторинговой компании.
Окончательный расчет. По мере поступления оплаты от дебиторов, факторинговая компания удерживает свою комиссию и выплачивает оставшиеся средства продавцу.
Работа с просроченной задолженностью. В случае просрочки платежей, фактор занимается взысканием задолженности различными методами.
Чем отличается от кредита
Рассмотрим отличия факторинга от классического бизнес-кредита в таблице:
|Критерий
|Факторинг
|Кредит
|Назначение
|Две стороны — кредитор (банк или иная финансовая организация) и заемщик.
|Может использоваться для любых целей, включая инвестиции, покупку оборудования, увеличение оборотных средств и т.д.
|Деньги, предоставляемые банком заемщику на конкретные нужды.
|Быстрое получение наличных средств путем продажи дебиторской задолженности без необходимости предоставления залога.
|Требует прохождения строгих процедур оценки кредитоспособности заемщика, иногда — предоставления залогов и обеспечения.
|Короткий срок финансирования в соответствии со сроками задолженности дебиторов.
|Риски
|Риски неплатежей дебиторов принимают на себя факторинговые компании (в случае регрессного факторинга риски могут быть возвращены продавцу).
|Заемщик несет полную ответственность за возврат кредита и процентов, риски невыплаты ложатся на заемщика.
|Включает проценты по займу, которые могут быть фиксированными или плавающими.
Для чего можно использовать
Это полезный инструмент, который применяется в различных бизнес-операциях. Вот несколько способов использования факторинга:
Улучшение денежного потока. Компании могут быстро получить наличные средства, не дожидаясь сроков погашения дебиторской задолженности.
Минимизация кредитных рисков. Факторинг помогает уменьшить риски, связанные с возможной неплатежеспособностью клиентов, так как факторинговая компания берет на себя эти риски.
Оптимизация оборотного капитала. Ускорение оборачиваемости денежных средств позволяет компаниям более эффективно управлять своими оборотными средствами.
Увеличение продаж. Возможность предлагать более длительные сроки оплаты покупателям, не беспокоясь о задержке поступления денежных средств.
Финансирование роста бизнеса. Компании могут использовать факторинг для обеспечения наличия денежных средств для инвестиций в расширение бизнеса, покупку оборудования или расширение ассортимента продукции.
Повышение конкурентоспособности. Предоставление гибких условий оплаты клиентам может сделать компанию более привлекательной по сравнению с конкурентами.
Сокращение административных расходов. Передача управления дебиторской задолженностью факторинговой компании позволяет сократить затраты на внутренние процессы, такие как выставление счетов и сбор платежей.
Улучшение кредитного рейтинга. Поскольку факторинговая компания предоставляет наличные средства, коэффициенты ликвидности компании могут улучшаться, что позитивно влияет на ее кредитный рейтинг.
Финансирование в периоды сезонных колебаний. Компании в некоторых отраслях могут испытывать сезонные колебания спроса. Факторинг позволяет покрывать расходы в периоды снижения доходов.
Диверсификация источников финансирования. Факторинг может быть альтернативным источником финансирования, наряду с кредитами и другими формами заимствования.
Пример
Рассмотрим пример использования услуги в небольшой компании «Ромашка», которая занимается производством и продажей бытовой электроники:
Ситуация. «Ромашка» продала крупную партию телевизоров розничной сети «Тюльпан». Согласно договору, «Тюльпан» обязуется оплатить товар в течение 90 дней с момента поставки.
Проблема. «Ромашка» нуждается в средствах для закупки компонентов для следующей партии, но не может ждать 90 дней, пока «Тюльпан» произведет оплату.
Решение через факторинг:
«Ромашка» заключает договор с факторинговой компанией и передает ей свои счета, выставленные «Тюльпану». Факторинговая компания сразу выплачивает «Ромашке» примерно 80−90% от суммы задолженности.
Через 90 дней «Тюльпан» переводит оплату на счет факторинговой компании.
Факторинговая компания удерживает свою комиссию и перечисляет оставшуюся сумму «Ромашке».
«Ромашка» получит:
Быстрый доступ к средствам для продолжения бизнеса.
Возможность избежать кассовых разрывов и поддерживать стабильный денежный поток.
Преимущества
О преимуществах факторинга рассказывает эксперт Анна Феоктистова, лидер продуктовых маркетологов в банке Точка:
Факторинг полезно использовать для того, чтобы не ждать оплату месяцами. Каждый день, когда ваши деньги заморожены — это потеря темпа бизнеса и недополученная прибыль: замороженные деньги нельзя направить в производство, на них нельзя закупить новую партию.
Преимущества факторинга относительно кредитов в том, что по факторингу нет ежемесячных платежей: вам не нужно каждый месяц вытаскивать деньги из оборота, не нужно заботиться о том, как бы не пропустить платеж и не нужно волноваться, где взять деньги на погашение.
Еще факторинг помогает бизнесу вырасти, потому что ориентирован на будущую выручку, в то время как кредиты «смотрят» на прошлые финансовые показатели.
Недостатки
По мнению Анны Феоктистовой, главный недостаток у факторинга всего один:
«Неудобство факторинга состоит в том, что услуга подходит достаточно узкому числу клиентов: тем, у кого есть дебиторка и есть постоянные покупатели. Это связано с тем, что процесс оформления факторинга сложнее, чем, например, овердрафта, и оформлять его ради одного платежа не интересно ни клиенту, ни фактору. Соответственно, если нет дебиторки, если ее наличие не мешает развитию бизнеса или если нет постоянных покупателей, то факторинг не подойдет», — отметила эксперт.
Сколько стоит
В России стоимость факторинга формируется на основе нескольких основных компонентов:
Ставка дисконтирования (комиссия за финансирование).
Комиссия за обслуживание (факторинговая комиссия).
Дополнительные услуги и комиссии.
Точные условия могут различаться в зависимости от конкретного договора и индивидуальных характеристик бизнеса клиента. Для получения полной информации рекомендуется обращаться в банк или факторинговую компанию.
Критерии для выбора фактора
Важно обратить внимание на наличие у кредитной организации действующей лицензии. Легитимность деятельности фактора можно проверить по ИНН, который должен быть включен в список компаний, зарегистрированных в Росфинмониторинге.
Законность работы микрофинансовой компании, предлагающей факторинговые услуги, подтверждается ее включением в реестр Центробанка. Проверить фактическое существование факторинговой организации и подлинность ее реквизитов можно на официальном сайте ФНС России.
Как оформить договор
Выше обсудили факторинг и требования к фактору. Теперь объясняем, что нужно для заключения договора. Предпринимателю достаточно оформить заявку на услугу онлайн или в отделении выбранного банка.
Перед оформлением договора факторинга необходимо собрать внушительный комплект документов. Фактору понадобятся три набора:
по поставщику (аналогичный пакету документов, необходимых при кредитовании);
по покупателям, с которыми фактор будет взаимодействовать (анкета и оборотно-сальдовые ведомости за прошлый год);
по поставкам продукции или услуг от поставщика (счета-фактуры, товарные накладные, универсальные передаточные документы).
После подписания договора фактор установит оговоренные сроки расчетов. Невозможно будет неформально договориться об изменении сроков оплаты с покупателем, так как в таком случае фактор приостановит финансирование.
Когда нельзя использовать факторинг
Факторинг не применяется в отношении компаний, работающих с субподрядчиками или следующих модели послепродажного обслуживания. Данная услуга также не подходит для организаций, которые выставляют счета после выполнения определенных видов работ.
Финансовые агенты не заинтересованы во взыскании мелких долгов с большого числа должников.
Обычно факторы избегают предоставлять финансирование на срок, превышающий шесть месяцев из-за высоких издержек, связанных с сопровождением таких сделок. Представители нестандартных бизнес-моделей, оплачивающие через офшоры или с использованием ценных бумаг, также могут получить отказ.