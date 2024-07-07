Какие есть права и социальные гарантии у работников в России

Пособие назначают в следующих случаях:

— потеря работником трудоспособности в связи с заболеванием или травмой;

— уход работником за больным членом семьи;

— карантин самого работника или его детей в возрасте до семи лет, которые посещают дошкольное образовательное учреждение, а также иного члена семьи, которого признали недееспособным согласно установленному законодательством порядку;

— протезирование по медицинским показаниям в стационаре;

— прохождение лечения в установленном порядке в находящихся на территории России санаторно-курортных учреждениях, непосредственно после оказания медпомощи в стационаре.