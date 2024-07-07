Какие есть права и социальные гарантии у работников в России

Права и гарантии для работающих россиян зафиксированы в Трудовом кодексе РФ и других смежных нормативных актах. Граждане вправе рассчитывать на них после подписания трудового договора с работодателем. В указанные меры в том числе входят пенсионное и социальное страхование, а также различные выплаты и компенсации.
Права работника
Трудовое законодательство наделяет работающих россиян различными правами и защитой от неправомерных действий работодателя. Приведем основные виды прав:
- Подписать, скорректировать и прекратить трудовой договор, являющийся основным документом, регулирующим отношения между работником и работодателем, в котором прописаны права и обязанности сторон.
- Выполнять те виды работ и обязанностей, которые прописаны в трудовом договоре.
- Получать заработную плату без задержек и в строго установленном размере. Законодательство обязывает работодателя перечислять ее персоналу минимум два раза в месяц.
- Уходить в оплачиваемый отпуск, брать отгулы, отдыхать в обеденный перерыв. Минимальный срок ежегодного оплачиваемого отпуска в России, согласно трудовому законодательству, составляет 28 дней. Кроме того, работники вправе отдыхать в выходные (непрерывно минимум 42 часа в неделю). Обеденный перерыв составляет минимум 30 минут ежедневно.
- Быть застрахованным в рамках обязательного социального страхования. Для этого работодатель платит за своих сотрудников обязательные страховые взносы в Социальный фонд России (СФР). Эти суммы позволяют человеку рассчитывать в дальнейшем на пособие по временной нетрудоспособности, выплаты на детей, бесплатное лечение и компенсации, а также на пенсионные выплаты.
- Трудиться на организованном работодателем с соблюдением условий правил охраны труда и других нормативов рабочем месте.
- Отстаивать соблюдение нарушенных работодателем положений законодательства, условий трудового договора, в том числе в судебном порядке.
Гарантии для работающих россиян
Гарантии при приеме на работу представляют собой базу социальной политики трудовой в сфере. Ее можно рассматривать с позиции государства, а также с позиции работодателя.
В первом случае соцгарантии вводятся на общегосударственном уровне и для всех категорий работников, а также на отраслевом уровне в соответствии с законодательными актами в рамках конкретной отрасли и на региональном уровне согласно законодательству субъектов РФ.
При этом гарантии на отраслевом и региональном уровнях могут дополнять и расширять гарантии первого уровня, но не могут ухудшать их.
Работодатели из конкретной отрасли или субъекта РФ обязаны предоставлять работникам гарантии, закрепленные на каждом из указанных выше уровней.
Каждый работодатель, помимо перечисленных выше гарантий, вправе ввести свои и, таким образом, расширить их объем.
Источник для предоставления гарантий
Уплачиваемые работодателями в СФР обязательные взносы являются источником предоставления социальных гарантий. В 2024 году отчисления с фонда оплаты труда производятся по тарифу 30% от ФОТ до достижения предельной суммы доходов в размере 2 225 000 рублей в год и 15,1% с ее превышения.
Кроме того, в ряде отраслей производятся обязательные отчисления на страхование от профессиональных рисков — несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний. Тариф составляет от 0,2 до 8,5%.
Взносы в СФР в рамках обязательного социального страхования обеспечивают:
- выплату работникам пособий по временной нетрудоспособности (больничный);
- перечисление страховых выплат в связи с полученными работниками производственными травмами и профессиональными заболеваниями;
- выплату пособий на детей;
- выплаты работникам после достижения пенсионного возраста или получения инвалидности.
Пособие по временной нетрудоспособности
В 2024 году минимальная сумма указанного пособия в день составляет 620 рублей, а максимальная — 4039 рублей.
Конкретный размер больничного определяют в индивидуальном порядке для каждого работника. Сумма зависит от стажа и среднего заработка работника за расчетный период.
Выплата производится при наступлении страхового случая во время работы человека в рамках трудового договора, а также, если страховой случай наступил в течение 30 календарных дней с даты прекращения трудовых отношений.
Пособие назначают в следующих случаях:
— потеря работником трудоспособности в связи с заболеванием или травмой;
— уход работником за больным членом семьи;
— карантин самого работника или его детей в возрасте до семи лет, которые посещают дошкольное образовательное учреждение, а также иного члена семьи, которого признали недееспособным согласно установленному законодательством порядку;
— протезирование по медицинским показаниям в стационаре;
— прохождение лечения в установленном порядке в находящихся на территории России санаторно-курортных учреждениях, непосредственно после оказания медпомощи в стационаре.
Пособие назначают и выплачивают на основании листка нетрудоспособности. При обращении работника в медучреждение, ему предоставят такой документ в электронной форме. Для оформления документа человеку следует сообщить лечащему врачу номер своего СНИЛС.
Распечатывать и предъявлять листок работодателю не требуется. СФР автоматически проинформирует его об открытии работником листка и о каждом изменении статуса документа.
Отметм, что законодательство также предусматривает единовременную и ежемесячную страховые выплаты при несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании. Их максимальный размер составляет 141 000 рублей и 108 000 рублей соответственно.
Пособия на детей
Пособие по беременности и родам. Максимальный размер выплаты составляет 783 707,62 рубля. Конкретный размер зависит от зарплаты сотрудницы. Начисление пособия производят за весь период нахождения женщины в декретном отпуске. Он может длиться от 140 календарных дней при обычных родах (70 дней до и 70 после них) до 194 дней, если у сотрудницы одновременно родились двое и более детей.
Единовременное пособие при рождении ребенка. Максимальный размер выплаты — 24 604 рубля. При этом проводится ее ежегодная индексация. Пособие положено одному из работающих родителей. Если же кто-то из них не работает, то выплату назначают работающему.
В случае, когда получатель трудится в регионе, где действуют районные коэффициенты, расчет пособия производится с их учетом.
Пособие по уходу за ребенком. Максимальный размер ежемесячной выплаты составляет 49 123 рубля. Минимальный определяется исходя из МРОТ и на сегодняшний день он равен 9227 рублей. Конкретный размер составляет 40% от зарплаты сотрудника.
Выплата производится на ребенка в возрасте до 1,5 лет. Ее вправе оформить один из родителей либо любой работающий родственник, который осуществляет уход за ребенком. При этом оформляется соответствующий отпуск.
Пенсионное обеспечение
Основную часть вносимых работодателями обязательных страховых взносов СФР направляет на реализацию пенсионных прав россиян. С 2014 года страховые взносы на обязательное пенсионное страхование идут на формирование страховой части пенсии.
Размер будущей пенсии определяется исходя из величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), который обладает своей стоимостью. В 2024 году она составляет 133 рубля и подвергается ежегодной индексации.
Данные о накопленном ИПК можно посмотреть в личном кабинете на портале «Госуслуги». Для этого нужно открыть раздел «Пенсии и пособия» и заказать «Выписку из лицевого счета в СФР».
Отметим, что у многих россиян продолжают формироваться пенсионные накопления, состоящие из внесенных до 2014 года страховых взносов, дополнительных страховых взносов, уплачиваемых работниками или работодателями, государственных взносов на софинансирование, которые перечисляются в рамках Программы государственного софинансирования накопительной пенсии, направляемых на накопительную части пенсии средств маткапитала, а также прибыли человека от инвестирования им средств пенсионных накоплений.
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