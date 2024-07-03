Правительство внесло поправки к налоговому пакету

Текущая редакция законопроекта, принятая Госдумой в первом чтении, гласит, что компании и ИП на УСН «имеют право на освобождение» от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС. Как поясняли ранее РБК юристы, это значит, что все предприниматели на УСН автоматически становятся плательщиками НДС, но те, чьи доходы меньше 60 млн руб. в год, могут выбрать — платить НДС или получить освобождение от него. Для подтверждения права на освобождение нужно подать соответствующее уведомление, следовало из версии законопроекта, принятой в первом чтении.