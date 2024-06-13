Что происходит с валютой и акциями в первый день новых санкций против РФ

Министерство финансов США разрешило проводить операции с Московской биржей и Национальным клиринговым центром до 13 августа, как следует из лицензии OFAC. Вторая лицензия OFAC позволяет осуществлять транзакции, связанные с энергетикой, до 1 ноября 2024 года. Эти транзакции включают обработку, транспортировку и покупку нефти и нефтепродуктов, природного газа и других энергоносителей, включая древесину.
К завершению последней торговой сессии до новых санкций, 11 июня, курс доллара составлял 89,1 рублей, а курс евро — 95,62 рублей.
В первый рабочий день после введения США новых санкций против России рынок ожидаемо начал колебаться.
Мосбиржа сразу после объявления новых мер со стороны США заявила, что с 13 июня будет проводить торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов по всем инструментам, кроме валютных пар с долларом и евро.
Что происходит с деньгами россиян на счетах брокеров
Финам приостановил вывод евро и долларов с брокерских счетов. Клиенты инвестиционной компании столкнулись с временной блокировкой операций с евро, долларами США и гонконгскими долларами на своих брокерских счетах.
Пресс-служба компании отмечает, что изменение подхода к торгам требует некоторое время, необходимое для получения данных от биржи о заблокированных средствах, выполнения внутренних расчетов и принятия нужных мер, после чего валютные операции и возможность распоряжаться деньгами вновь станут доступны инвесторам.
БКС прекратил вывод долларов США, евро и гонконгских долларов.
Компания БКС объявила о временной приостановке вывода долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов, включая переводы средств в БКС банк. В их заявлении, размещенном в «БКС Мир инвестиций», отмечается, что клиентов заранее предупреждали о возможных рисках, связанных с хранением враждебных валют на брокерских счетах. Как показывает их статистика, большинство клиентов уже вывели свои средства из этих активов, а только малая часть продолжает держать такие валюты, со средними остатками, которые относительно невелики.
В БКС также указали, что вывод юаней на брокерских счетах возможен только в БКС банк. Они убрали дисконты по юаню и объявили, что он больше не является маржинальной валютой. Клиенты смогут самостоятельно закрыть свои необеспеченные позиции до конца дня, говорится в сообщении компании.
Падение и подъем акций Мосбиржи
На начало торгового дня 13 июня акции Московской биржи показали резкое падение на 15,8%. Спустя 20 минут после открытия сессии ценные бумаги отыграли падение до 10,4% по отношению к предыдущей сессии, закрепившись на отметке 225,75 рублей за акцию.
Другие биржевые показатели вели себя следующим образом:
- Индекс Мосбиржи упал на 4,25%, достигнув значения 3036,25 пунктов.
- Индекс РТС, выраженный в долларах США, снизился на 4,03%, опустившись до уровня 1074,41 пунктов.
Про юань подробнее
Впервые почти за год курс китайской валюты попал под отметку в 12 рублей за юань.
Курс юаня упал на 3,13%, опустившись до отметки ₽11,843, свидетельствуют данные Московской биржи на 11:02 мск. В предыдущий раз ниже ₽12 юань торговался почти год назад, 29 июня 2023 года. На 11:08 мск падение замедлилось до 1,77%, курс юаня скорректировался до ₽12,0085.
В ходе утренних валютных торгов 13 июня — первых после остановки Мосбирже торгов долларом США, евро и гонконгским долларом — курс юаня поднимался на 2,16%, или на 26 копеек, до ₽12,49.
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Виктория Воропаева.