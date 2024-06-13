Что происходит с валютой и акциями в первый день новых санкций против РФ

Компания БКС объявила о временной приостановке вывода долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов, включая переводы средств в БКС банк. В их заявлении, размещенном в «БКС Мир инвестиций», отмечается, что клиентов заранее предупреждали о возможных рисках, связанных с хранением враждебных валют на брокерских счетах. Как показывает их статистика, большинство клиентов уже вывели свои средства из этих активов, а только малая часть продолжает держать такие валюты, со средними остатками, которые относительно невелики.