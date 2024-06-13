Вывод долларов и евро с брокерских счетов в «Финаме» временно недоступен

Как сообщает «Интерфакс», данные валюты отображаются на счетах клиентов как заблокированные, и в настоящее время недоступны операции по вводу и выводу средств.
В пресс-службе «Финама» прояснили ситуацию.
«На текущий момент мы ожидаем информацию от биржи касательно объема заблокированных активов, что позволит нам осуществить внутренние расчеты и принять меры. Это необходимо для того, чтобы вновь предоставить инвесторам возможность распоряжаться своими средствами».
«Нам понадобится некоторое время, чтобы получить данные от биржи об объеме заблокированных средств, произвести внутренние расчеты и предпринять необходимые действия, чтобы инвесторы получили возможность распоряжаться своими средствами», — отметили в пресс-службе.
12 июня США ввели новые санкции против России, в том числе в отношении Мосбиржи и входящих в ее группу «Национального клирингового центра» (НКЦ) Национального расчетного депозитария (НРД).
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева