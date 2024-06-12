Минфин США разрешил операции с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа 2024 года

В среду Министерство финансов США ввело санкции против Московской биржи. В санкционный список также внесены Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр (входят в группу «Московская биржа»). Московская биржа в связи с санкциями заявила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов торги осуществятся по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро.