Мосбиржа открылась падением индексов, акции площадки упали на 15%

США накануне, 12 июня, объявили о новых антироссийских санкциях. Среди прочих под них попала группа Московской биржи. Помимо самой торговой площадки в SDN-List включены Национальный клиринговый центр, выполняющий расчеты по сделкам на разных рынках и функции центрального контрагента, а также Национальный расчетный депозитарий. С 13 июня на Мосбирже введен запрет на торги долларами и евро, а также инструментами, в расчетах по которым используются эти валюты. В мае на долю биржевых операций с долларом и евро пришлось 51,57% биржевых торгов. Торги долларами и евро будут проводиться на внебиржевом рынке.