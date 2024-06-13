Мосбиржа открылась падением индексов, акции площадки упали на 15%

К 10:28 индекс Мосбиржи скорректировался до 3130,82 пункта (-1,27% к закрытию). Индекс РТС 1101,42 пункта, но позднее увеличился до 108,23 пункта (-1,01%). Лидерами снижения стали акции Мосбиржи (-7,2%), «Селигдара» (-5,6%), «Совкомфлота» (-4,8%), НОВАТЭКа (-3,7%) и АФК «Системы» (-3,4%). Также снижалась стоимость бумаг «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», «Аэрофлота», «Роснефти», а также стоимость расписок OZON, бумаг ММК, «ТКС Холдинга», «Яндекса», «Северстали» и ВТБ.
США накануне, 12 июня, объявили о новых антироссийских санкциях. Среди прочих под них попала группа Московской биржи. Помимо самой торговой площадки в SDN-List включены Национальный клиринговый центр, выполняющий расчеты по сделкам на разных рынках и функции центрального контрагента, а также Национальный расчетный депозитарий. С 13 июня на Мосбирже введен запрет на торги долларами и евро, а также инструментами, в расчетах по которым используются эти валюты. В мае на долю биржевых операций с долларом и евро пришлось 51,57% биржевых торгов. Торги долларами и евро будут проводиться на внебиржевом рынке.