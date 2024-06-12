Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро

НКЦ выступает контрагентом во всех валютных сделках на Мосбирже. Еще осенью 2022 года на фоне риска ввода таких санкций ЦБ подготовил проект указания с описанием дополнительных процедур для установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. До сих пор они устанавливались на основе биржевых торгов, но в случае их отсутствия ЦБ намерен использовать данные по сделкам на межбанковском валютном рынке и данные внебиржевых торгов на цифровых платформах.