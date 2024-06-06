Устойчивость экономики, взаиморасчеты в нацвалютах и новая энергетика. Второй день ПМЭФ-2024

Набиуллина подчеркнула, что люди берут кредиты и в условиях высоких, и в условиях низких доходов. Это противоречивое явление связано с оптимизмом заемщиков, которые уверены в своих будущих доходах. Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров задал вопрос о природе роста кредитования, напомнив Набиуллиной её прежние заявления о причинах увеличения кредитов. Глава ЦБ объяснила, что потребность в кредитах сохраняется у людей с низкими доходами, что подтверждается ростом микрозаймов на 34%. Однако, благодаря мерам по ограничению кредитов для сильно закредитованных граждан, банки переключились на кредитование лиц с более высокими доходами, что способствовало общему росту кредитов.