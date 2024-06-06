Устойчивость экономики, взаиморасчеты в нацвалютах и новая энергетика. Второй день ПМЭФ-2024

В качестве спикеров на мероприятии выступили председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов РФ Антон Силуанов.
Эльвира Набиуллина
Глава Центробанка выделила три ключевых задачи российской экономики: развитие рынка капитала, обеспечение открытости и удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы. Набиуллина подчеркнула, что без развития рынка капитала страна вынуждена будет увеличивать роль государства и субсидий. Что касается открытости экономики, несмотря на санкции, глава ЦБ настаивает на интеграции с мировыми экономиками, готовыми к сотрудничеству.
Набиуллина напомнила о создании целой системы инструментов для обеспечения финансовой стабильности в условиях кризисов. Она отметила, что рост доверия к финансовой системе проявляется в увеличении депозитов на 25%, что составляет 10 трлн руб. за год. Важным также является внесение изменений в налоговую систему, чтобы налог на прибыль стимулировал инвестиции, а не дестимулировал их. Глава Центробанка выступила против расширения льготных программ кредитования и указала на необходимость сохранения высоких ставок.
Набиуллина подчеркнула, что люди берут кредиты и в условиях высоких, и в условиях низких доходов. Это противоречивое явление связано с оптимизмом заемщиков, которые уверены в своих будущих доходах. Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров задал вопрос о природе роста кредитования, напомнив Набиуллиной её прежние заявления о причинах увеличения кредитов. Глава ЦБ объяснила, что потребность в кредитах сохраняется у людей с низкими доходами, что подтверждается ростом микрозаймов на 34%. Однако, благодаря мерам по ограничению кредитов для сильно закредитованных граждан, банки переключились на кредитование лиц с более высокими доходами, что способствовало общему росту кредитов.
На фоне изменений налоговой системы Набиуллина обозначила, что целью на 2025 год остается достижение инфляции на уровне 4% и удержание этого показателя на заданном уровне. На вопрос министра финансов о путях достижения этой цели — повышение ключевой ставки или чрезмерно профицитный бюджет — Набиуллина не дала ответа, сославшись на «неделю тишины» перед заседанием Совета директоров Центробанка 7 июня.
Антон Силуанов
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что активы, переданные в государственную казну по решениям судов, будут реализовываться. Он уточнил, что соответствующие задачи уже поставлены перед Росимуществом, подчеркнув, что государству не нужна система длительного управления этими активами.
Набиуллина, обращаясь к Силуанову, выразила беспокойство относительно прав собственности:
Вопрос не в том, что вы их не будете держать в госсобственности, а отдадите в частную собственность, вопрос в том, что у добросовестных приобретателей на организованных торгах они были изъяты. После этого мы не можем ожидать, что люди со своими деньгами будут покупать акции на организованных торгах.
В ответ на замечания главы ЦБ Силуанов подчеркнул: «Если права собственности подлежат сомнению, то говорить об инвестклимате в этом случае нельзя. И денег бюджетных не хватит, поэтому мы надеемся, что в суде вопрос будет рассмотрен, будет взвешенное решение».
Силуанов также отметил, что инфляция в стране остается на невысоком уровне и во втором полугодии ожидается её замедление: «Инфляция и сейчас невысокая, во втором полугодии точно будет замедляться» (цитата по ТАСС). Росстат сообщал, что за период с 28 мая по 3 июня 2024 года инфляция ускорилась до 0,17%. Минэкономики зафиксировало годовой уровень инфляции в России на уровне 8,17%.
Александр Новак
Россия перенаправила около 80% экспорта энергоресурсов в страны, которые считаются дружественными, соощил вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что основными направлениями стали Азиатско-Тихоокеанский регион, а также Африка и Латинская Америка. «Сегодня мы видим, что эта стратегия развивается. Реализуются проекты по развитию инфраструктурных мощностей по всем направлениям», — добавил Новак.
Максим Орешкин
Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что простое повышение налогов на бизнес является контрпродуктивным. По его словам, важно не только учитывать, у кого забираются средства, но и на что они будут потрачены.
Максим Решетников
Министр экономического развития Максим Решетников выразил уверенность в том, что налоговые изменения окажут положительное влияние на инвестиции и способствуют улучшению качества экономического роста в России. Он подчеркнул, что «влияние налоговых изменений на инвестиции, в общем и целом, может оказаться позитивным». Для достижения этого результата необходимо, по его мнению, правильно настроить механизмы федерального инвестиционного налогового вычета и два типа региональных инвестиционных налоговых вычетов.
Диана Тачаева