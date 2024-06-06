Минфин продаст изъятые в пользу государства активы

«Да, эти активы находятся в казне, переданы в казну, и мы их будем реализовывать. Такие задачи Росимуществу поставлены. Не держать, не управлять, нам не нужна такая система», — сказал Антон Силуанов, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.