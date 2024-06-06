«Простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивно. Важно, у кого забираем и на что тратим. Налогообложением бизнеса мы должны стимулировать тех, кто больше инвестирует», — сказал Орешкин.
Орешкин назвал контрпродуктивным простой рост налогов на бизнес
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Простой рост налогов на бизнес контрпродуктивен, важно стимулировать тех, кто инвестирует. Об этом сказал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» на полях ПМЭФ-2024.