Набиуллина назвала три задачи для экономики России

«Номер один — это развитие рынка капитала, потому что я убеждена, что без развития рынка капитала у нас только одна альтернатива — это увеличение роли государства, субсидий государственных и так далее. А мы все знаем, что государство при том, что у него есть свой функционал, скажем так, менее чутко к отбору эффективных проектов, и здесь нам нужны действенные меры для роста IPO», — сказала она и добавила, что следует стимулировать эмитентов выходить на рынок капитала.