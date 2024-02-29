Экономическое послание России. На что направят миллиарды рублей

Бедность
Владимир Путин в послании призвал правительство сделать особый акцент в работе для того, чтобы снизить уровень бедности в многодетных семьях.
Число россиян, живущих за чертой бедности, по итогам прошлого 2023 года снизилась до 13,5 миллиона человек, это более 9% населения России. Об этом в ходе послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что это число очень большое. Необходимо, чтобы к 2030 году проблема бедности снизилась ниже 7%. Цель по многодетным семьям — снижение бедности вдвое, сейчас этот показатель находится на отметке в 30%.
В России более двух миллионов семей, где растут более двух-трех детей. Это гордость для страны, отметил Путин.
Продление до 2030 года
Президент предложил продлить до 2030 года несколько социальных программ, действующих в стране в настоящее время.
— программу погашения по жилищному кредиту 450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка.
— программу маткапитала.
— программу семейной ипотеки.
Также он призвал увеличить налоговые вычеты при рождении второго и третьего ребенка. Для многодетных семей вычет составит: 1400 рублей на первого ребенка, 2800 — на второго, 6000 — на третьего и последующего.
МРОТ
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране он также призвал увеличить. К 2030 году, считает президент, этот показатель должен вырасти практически в два раза — до 35 тысяч рублей.
Вслед за МРОТ вырастут не только другие виды зарплат, но и социальные выплаты, отметил президент.
Инвестиционный климат
В ходе послания президента Федеральному собранию также было объявлено о новых страховых гарантиях и налоговом вычете на инвестиции граждан на фондовом рынке.
Президент Заявил, что в России будут внедрены новые страховые гарантии на накопления и налоговый вычет на инвестиции граждан на фондовом рынке.
Он предложил запустить безотзывные сберегательные сертификаты. Они будут действовать более трех лет.
При этом считаю необходимым запустить новый инструмент — сберегательный сертификат, граждане смогут размещать свои сбережения в банках на длительный срок более трех лет. Сертификат будет безотзывным, а значит банки смогут предлагать клиентам более высокий выгодный процентный доход.
«Важно, чтобы у граждан была возможность надежно инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы. Уже принято решение: добровольные накопления в негосударственных пенсионных фондах в объеме до 2 млн 800 тыс. руб. будут застрахованы государством. То есть их возврат гарантирован. Кроме того, будут застрахованы долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета на сумму до 1 млн 400 тыс. руб. На вложение граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тыс. руб. в год распространим единый налоговый вычет», — резюмировал он.