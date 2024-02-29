Путин предложил продлить семейную ипотеку и маткапитал до 2030 года

«За последние шесть лет миллионы семей улучшили условия, в том числе благодаря семейной ипотеке. Программа семейной ипотеки действует до июля. Предлагаю продлить ее до 2030 года, уделить особое внимание семьям с детьми до 6 лет», — сказал Путин.