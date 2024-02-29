Путин предложил продлить семейную ипотеку и маткапитал до 2030 года

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года.
«За последние шесть лет миллионы семей улучшили условия, в том числе благодаря семейной ипотеке. Программа семейной ипотеки действует до июля. Предлагаю продлить ее до 2030 года, уделить особое внимание семьям с детьми до 6 лет», — сказал Путин.
Президент Владимир Путин напомнил, что сейчас 630 тыс. руб. выдается от государства при рождении первенца. Еще 200 тыс. при рождении второго ребенка. Программу материнского капитала он предложил продлить как минимум до 2030 года.
«Выплата в 450 тыс. руб. на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка будет продлена до 2030 года, деньги на это есть», — добавил Путин.
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