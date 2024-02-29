Путин оценил ситуацию с бедностью в России

Число россиян, живущих за чертой бедности, по итогам прошлого 2023 года снизилась до 13,5 миллиона человек, это более 9% населения России. Об этом в ходе Послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что это число очень большое. Необходимо, чтобы к 2030 году проблема бедности снизилась ниже 7%, а среди многодетных семей — снизилась вдвое.
Президент России Владимир Путин также анонсировал новый национальный проект «Семья».
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