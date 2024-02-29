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Путин: к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей

Он напомнил, что в 2024 году этот минимальный размер оплаты труда (МРОТ) выдос выше отметки в 19 тысяч рублей.
Источник: Reuters

В Послании Владимира Путина Федеральному собранию отмечено, что к 2030 году размер МРОТ должен вырасти в два раза: до 35 тысяч рублей.

Вслед за этим, отметил президент, вырастут зарплаты. «Доля зарплат ВВП страны должна вырасти. К 2030 МРОТ должен увеличиться вдвое — до 35 000 рублей», — заявил Путин во время своего выступления.

Он добавил, что в связи с этим вырастут не только зарплаты, но и социальные выплаты.

Также он объявил о продлении действия программ семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».