Отложенный платёж: Как взять ипотечные каникулы и чем они удобны заёмщику

— Ипотечные каникулы — инструмент экстренной помощи гражданам, попавшим в трудную ситуацию. К ней относятся потеря дохода, проблемы со здоровьем или самим жильём в случае ЧС. Для сегмента ИЖС такая программа очень важна. Почему? Дом, особенно если он ещё строится, всё же менее ликвидный объект, чем квартира. Особенно студия. Как правило, люди вкладывают в него душу, создают настоящее семейное логово и рассчитывают жить в нём до старости. Это не однушка с перспективой трёшки, когда семья «обрастёт жирком» и родятся дети, — рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.