Долгие проводы на пенсию: как в России заработал новый инструмент

НПФ, в котором открыт счет по ПДС, можно поменять, но в связи с тем, что перевод средств со счета ПДС из одного НПФ в другой возможен только через 5 лет (на шестой год до 31 марта), то к выбору НПФ для открытия счета по программе долгосрочных сбережений нужно относиться внимательно: изучить результаты деятельности НПФ относительно доходности, рейтинга и динамики по рынку, стабильности и количеству средств в управлении.