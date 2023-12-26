Как законно устроиться на работу подростку

Труд подростков имеет свои особенности и ограничения. Все установленные трудовым законодательством ограничения преследуют лишь одну цель-создать щадящие, особые условия труда:

— дети с 14 до 16 лет могут устраиваться на работу по трудовому договору только с письменного согласия родителей. До 13 июня 2023 года для этой возрастной категории работников еще требовалось предоставить разрешение на работу от органов опеки и попечительства, сейчас этот документ не требуется.

С 16 лет уже согласия родителя/законного представителя не нужно. Согласие родителя не должно быть формальным, поскольку подросток не обладает необходимым опытом, родителю нужно внимательно изучать условия трудового договора;

— подростку до 18 лет можно заниматься только легким трудом (запрещена работа с тяжестями, во вредных условиях труда, в ночное время (например, в ночных клубах и барах), в перевозке и торговле спиртным/табачными изделиями и многое другое- всего более 2000 видов занятости, способных нанести физический или эмоционально-психологический вред — все это под запретом).

Также законодательно закреплен запрет: на работу вахтовым методом, на командировки, на сверхурочную работу, нельзя устанавливать для несовершеннолетнего испытательного срока, нельзя работать в выходные и праздничные дни, нельзя возложить полную материальную ответственность, не допускается работа по совместительству;

— трудовая деятельность не должна мешать образовательному/учебному процессу, поэтому работа возможна только в свободное от учебы время. Исключение-если ребенок уже достиг 15 лет и получил среднее образование (окончил 9 классов и не находится в учебном процессе далее).

Продолжительность рабочего дня также регламентирована:

— до 16 лет можно работать не более 24 часов в неделю, а с 16 до 18 лет — не более 35 часов;

— во время каникул ежедневно подросток может трудиться: с 14 до 15 лет — 4 часа, с 15 до 16 лет — 5 часов, с 16−18 лет — 7 часов;

— во время учебного процесса: с 14 до 16 лет — не более 2,5 часов, с 16 до 18 лет — не более 4 часов в день.

Несовершеннолетнему работнику не нужно ждать 6 месяцев с начала работы, чтобы уйти в отпуск: можно брать отпуск в удобное время и его длительность не 28, а 31 календарный день в год. Перенос отпуска на следующий год и замена его денежной компенсацией запрещена.

Обязателен для трудоустроенного подростка и ежегодный медосмотр за счет работодателя, однако в настоящее время в качестве послаблений для работодателя допускается прием справки об имеющихся результатах «свежего» профилактического медицинского осмотра подростка (который, например, дети проходят по плановому направлению от учебных учреждений).

Работодатель при расторжении договора с подростком по своей инициативе должен заручиться согласием Роструда и комиссии по делам несовершеннолетних. Причем эти согласия нужно получить до издания приказа об увольнении, даже если несовершеннолетний работник нарушает трудовую дисциплину, прогуливает работу.

Все сказанное выше-о трудовых правоотношениях. Но зачастую регулярная занятость (пусть и с ограничением по времени занятости) не всегда доступна современным подросткам: помимо основного образования у немалого количества детей дополнительная образовательная и развивающая занятость (спорт, искусство, репетиторы, подготовка к олимпиадам и конкурсам-все это занимает время). Поэтому во время учебы трудовая деятельность нередко возможна только в виде разовых или регулярных дополнительных заработков. В таком формате работы подходит самозанятость или работа по договорам ГПХ.

Самозанятые

Самозанятым (как и ИП) ребенку можно стать с 14 лет, но только с согласия родителей/законных представителей. Проблема в том, что помимо согласия на ведение деятельности, ребенку придется получать согласие родителя на каждую сделку (договор ГПХ). Однако нужно понимать, что разовые заработки подростка чаще всего не требуют никаких регистрационных действий и не влекут негативных налоговых последствий (например, за разовую торговлю своими хенд-мейд изделиями на благотворительной ярмарке никто «преследовать» не станет).

Родителю же необходимо помнить, что стремление подростка заработать-не повод перекладывать на него свои финансовые обязательства по его содержанию и обеспечению.

Стремление заработать нужно рассматривать лишь как способ получить полезные навыки, обрести уверенность, научить эффективно распоряжаться собственными финансами, сформировать осознанное отношение к личным финансам и дать возможность гордиться собой за финансовый результат своих трудов. Работа и получение прибыли/заработка не должны стать самоцелью.

Можно и родителю стать работодателем: не в домашних делах (за условное мытье посуды и оценки), а в привлечении к помощи в простых задачах в сфере своей профессиональной деятельности с вознаграждением из семейного бюджета. Задача родителя (как и иного законного представителя ребенка) -обеспечить позитивный опыт, что деньги-результат труда и способ их распоряжения-это не только свобода выбора, но и его осознанность.

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