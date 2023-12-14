Как не попасть в долговую яму

Можно много рассуждать о том, что планировать расходы нужно заранее и взаймы лучше не брать. Однако часто в жизни случаются непредвиденные ситуации, при которых деньги нужны срочно и иногда в немалом количестве. Если обстоятельства настолько критичны, что финансовая подушка безопасности не может помочь, а желающих одолжить денег на длительный срок на горизонте нет (как и шанса найти клад), человек идет за кредитом в банк или займом в микрофинансовую организацию.

Итак, вы все взвесили и поняли, что кредит или заем — осознанная необходимость. В таком случае стоит выбрать «безопасный» кредит у добросовестного кредитора. «Первое и самое важное, что должен сделать человек — зайти на сайт Банка России и проверить, состоят ли потенциальные кредиторы в официальном реестре финансовых организаций», — рассказывает Ольга Милова.

В этом случае все договорные отношения между организацией и заемщиком регулируются российским законодательством, в соответствии с ним будут решены и возможные разногласия.

Допустим, у вас есть идеальные условия для получения кредита: вы знаете, какая сумма вам нужна, и понимаете, что будете без потери качества жизни направлять на его обслуживание треть ежемесячного дохода. В разных банках одну и ту же сумму вы можете получить под разный процент. Да и остальные параметры ссуды могут отличаться.

«Всегда стоит сравнивать несколько предложений, чтобы выбрать оптимальные условия, — напоминает эксперт. — Подписывая кредитный договор, заемщик принимает на себя обязательства на длительный срок. Чтобы избежать неприятных ситуаций, нужно внимательно, буквально до мелочей изучить договор. Если какие-то пункты или формулировки непонятны, смело просите кредитного менеджера их объяснить. Идеально — взять договор домой и все внимательно прочитать: на это у клиента есть пять рабочих дней, в течение которых по закону банк или микрофинансовая организация не сможет изменить предложенные условия».

Условия кредита зависят от цели, размера суммы и срока. Например, для крупных покупок есть целевые кредиты — ипотечный, автокредит. По ним выдают большие суммы на более длительный срок, при этом ставки ниже, чем по нецелевым кредитам. Такой заём можно взять и на покупку мебели или бытовой техники: обычно их оформляют прямо в магазине.

При этом правило досконально изучить договор никто не отменял — читайте, вникайте, сравнивайте.

«В отличие от целевого, нецелевой кредит можно тратить на что хотите — на ремонт, путешествие, лечение, важную покупку. Ставка по нему обычно выше, чем по целевому», — уточняет Ольга Милова.

Чем больше сумма кредита, тем больше вероятность, что банк потребует дополнительные гарантии возвращения долга.

«Такие гарантии называют обеспечением по кредиту, а сам кредит — обеспеченным. В качестве обеспечения кредитор может потребовать залог, участие поручителя или созаемщика. При ипотеке залогом станет приобретенное жилье — банк заберет его в счет погашения долга, если заемщик не сможет выплатить кредит. Кроме того, залог необходимо застраховать», — отмечает эксперт Банка России.

Поручителю придется выплачивать долг вместо заемщика, если последний вдруг не сможет больше вносить платежи. Правда, если такое случится, поручитель вправе потребовать возмещения, в том числе — через суд.

«Когда кредит на крупную сумму, а доходов одного человека для его обеспечения не хватает, банки советуют привлечь созаемщика. Но следует помнить, что созаемщик отвечает перед кредитором за погашение кредита наравне с основным заемщиком», — напоминает Ольга Милова.

Если у вас нет времени ждать, пока банк оценит ваш кредитный потенциал, а деньги нужны быстро, и сумма при этом небольшая и на короткий срок -можно обратиться в микрофинансовую организацию. Но такой вариант не стоит рассматривать на длительный срок из-за высокой стоимости микрозаймов.

Еще одна возможность быстро получить деньги на необходимые расходы — кредитная карта.

«Если удастся вернуть позаимствованную с карты сумму в льготный период (грейс-период), то можно обойтись без переплат. В противном случае придется возвращать деньги с процентами, причем, за весь срок их использования. Ставки по кредитным картам превышают ставки по нецелевым кредитам. Поэтому при пользовании кредитными картами обязательно соблюдайте дисциплину», — советует эксперт.

«Если подытожить вышесказанное, самый “безопасный” кредит или заём выдан в организации с лицензией Банка России, позволяет направлять на погашение не более трети ежемесячного дохода, а условия его для заемщика максимально приемлемы и удобны», — резюмирует Ольга Милова.

Удобно и приемлемо должно быть все: и график платежей, и условия досрочного погашения, и механизм внесения денег для уплаты долга, и возможность в случае необходимости быстро связаться с кредитором. И конечно, всегда нужно обращать внимание на полную стоимость кредита (или займа) — она включает в себя все проценты и платежи, в том числе за дополнительные услуги.

Если есть максимально безопасные для заемщика ссуды, значит, есть и «потенциально опасные».

Казалось бы, что опасного может быть в финансовой организации, которая дает тебе деньги в долг, а не забирает твои? Подводных камней очень много. На том же сайте Банка России размещен и постоянно обновляется список компаний, похожих на финансовые пирамиды, черных кредиторов, псевдоброкеров и нелегальных форекс-дилеров, не имеющих соответствующих лицензий. В нем опубликованы все доступные данные о сомнительных компаниях, включая название юридического лица и торговой марки, под которой оно действует, ИНН и ОГРН, место регистрации или фактические адреса офисов. А для организаций в интернете — адреса сайтов.

Эксперт Банка России предупреждает: «Если организация, в которую вы собираетесь обратиться за кредитом или займом, не значится в реестрах Банка России и к тому же внесена в предупредительный список регулятора — сотрудничать с ней категорически противопоказано!».

Кроме того, в российских онлайн-поисковиках сайты проверенных финансовых организаций промаркированы синим кружком с галочкой. Если маркировки нет — велика вероятность, что это нелегалы.

Не стоит недооценивать нелегальные финансовые организации: они очень изобретательны. Выдать деньги под завышенные проценты — самое безобидное. Есть и такие, которые связаны с криминалом или, используя неопытность и невнимательность клиента, пытаются обманом завладеть его деньгами и имуществом.

«Деятельность легальных компаний на финансовом рынке регулирует закон. Для потребительских займов в МФО, например, ограничены максимальная ставка, процент, который могут начислить и способы взыскания долга. Такие организации работают в соответствии с законом — с таким кредитором у вас есть возможность договориться, если вернуть деньги в срок не получается. Вы можете попросить о реструктуризации, попробовать взять кредитные каникулы или, в конце концов, признать себя банкротом. А для черных кредиторов нет ни юридических, ни физических ограничений. И если что-то пошло не по их плану — клиент испытает на себе всю палитру негатива — от запугивания и угроз до выбивания долгов в прямом смысле этого слова», — объясняет Ольга Милова.

Есть среди нелегалов и такие, у которых до выдачи денег клиенту дело и вовсе не доходит. Например, они требуют под разными предлогами внести предоплату: за страховку, проверку кредитной истории, оплату услуг нотариуса, якобы за комиссию при переводе и выдаче денег. А как только клиент оплачивает «дополнительные услуги», нелегал тут же исчезает.

«Если к мошенникам попадут ваши персональные данные (а клиент обычно предоставляет кредитору полный комплект документов), от вашего имени могут взять кредит. А если им станут известны данные банковских карт, включая CVC и СVV-коды — можно запросто остаться без денег на действующих счетах» — предостерегает эксперт.

Кроме того, известны случаи, когда мошенники подменяли документы с оговоренными условиями, и по новому договору требовали от заемщиков всю сумму с процентами уже на следующий день.

Многие черные кредиторы заинтересованы именно в тех, у кого нет возможности отдать долг. Такие организации наряду со «скромными» условиями в качестве гарантии возврата долга требуют залог имущества. О том, чтобы вернуть им заём не смогли, они точно позаботятся: например, составят график платежей так, что его невозможно будет погасить в указанное время и в нужном объеме. Так мошенники за смешную сумму получат имущество заемщика.

Напомним, что по закону заемщик имеет право взять договор домой и течение 5 дней решить, заключать ли сделку. При этом условия договора не поменяются. Черный кредитор всеми силами постарается уговорить клиента подписать договор сразу же. Кроме того, часто в договор вписаны двусмысленные формулировки, которые при первом же недоразумении будут истолкованы не в пользу заемщика — в этом можно не сомневаться.

Но если вы все же попали в цепкие лапы нелегалов, не бойтесь обращаться за помощью, даже если вас убеждают, что это бесполезно. На неправомерные действия черных кредиторов можно пожаловаться в интернет-приемную Банка России, подать заявление в правоохранительные органы, обратиться в Федеральную службу судебных приставов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».