Как закрыть кредит правильно и с выгодой для себя?

Стабильная финансовая ситуация: погашайте досрочно.

Как правило, банки выдают кредиты с аннуитетным графиком погашения — вы вносите ежемесячно некую фиксированную сумму. Если позволяет доход, имеет смысл в первой половине срока кредита осуществлять частичное досрочное погашение. В идеале каждый месяц в дату платежа стоит вносить сумму больше, чем необходимо. В итоге вы сможете либо закрыть кредит раньше срока, либо снизить размер ежемесячного платежа во второй половине его действия. А здесь уже все зависит от ваших целей.

Если вы хотите в итоге сэкономить на процентах, то наиболее выгодным является частичное досрочное погашение с уменьшением срока кредита. А вариант с сокращением размера ежемесячного платежа во второй половине срока обеспечит более комфортный уровень ежемесячной долговой нагрузки.

Кстати, если при получении кредита вы оформляли страховку, то при полном досрочном погашении можно вернуть ее часть пропорционально прошедшему сроку. И это тоже экономия!

Временные трудности: просите реструктуризацию…

К сожалению, бывает и так: доход может временно снизиться или вовсе иссякнуть — например, при потере или снижении размера заработка, наступлении декретного отпуска, болезни, призыве в армию и т. д. Но кредит необходимо продолжать погашать, ведь просрочки влекут за собой штрафы и пени, что в итоге увеличивает сумму долга. Как правильно поступить в такой ситуации?

Если вы понимаете, что не сможете внести ежемесячный платеж в обозначенный в графике срок, обязательно заранее предупредите об этом банк и попросите реструктуризировать кредит. Вариантов реструктуризации может быть несколько: отсрочка в оплате основного долга, заморозка платежей на определенный срок (каникулы), изменение графика платежей или сокращение ежемесячного платежа за счет увеличения срока кредитования.

Обычно банки решают вопрос об изменении условий кредитного договора в индивидуальном порядке, изучив сложившуюся у заемщика ситуацию и предоставленные документы. В ряде случаев реструктуризировать задолженность можно только при наличии уважительных причин, которые заемщик сможет подтвердить документально. Но бывает и так, что банк может пойти навстречу заемщику и дать передышку, даже если у него нет возможности предоставить документы.

Важно учитывать, что в некоторых банках за изменение условий кредитного договора может взиматься комиссия.

Если речь идет об ипотеке, имейте в виду, что по закону вы имеете право один раз оформить кредитные каникулы. Это правило действует, если ипотечное жилье является единственным, размер задолженности не превышает 15 млн рублей, заемщик попал в одну из перечисленных в законе ситуаций (потеря работы, получение инвалидности, существенное снижение дохода и т. д. ) и предоставил в банк подтверждающие документы. Замороженные во время каникул платежи перенесутся в конец срока кредита, максимальный период каникул — 6 месяцев.

К реструктуризации ипотечного кредита имеет смысл обращаться только если банк отказал в кредитных каникулах.

…или обращайтесь в другой банк.

Если вы получили отказ в каникулах или реструктуризации долга, можно попробовать рефинансировать кредит в другом банке. Такую услугу предлагают многие финансовые институты. Но здесь важно понимать, что банк одобрит вашу заявку только в случае отсутствия просрочек по действующему кредиту и наличии стабильного дохода.

При рефинансировании можно снизить размер ежемесячного платежа, выбрав кредит с более низкой ставкой или длительным сроком. Но необходимо учитывать, что эта мера поможет вам только если у вас есть стабильный доход, пусть даже он и уменьшился. По новому кредиту все равно придется платить.

Если вместе с кредитом вы оформляли страховку от потери трудоспособности, работы и иных рисков, можно попробовать воспользоваться ею. Подавайте соответствующее заявление в страховую компанию или банк, если страховку вы приобретали в нем. Страховая выплата поможет вам закрыть долг перед банком — полностью или хотя бы частично.

Когда все плохо: крайняя мера.

Если вы понимаете, что уровень дохода не восстановится и возможности погашать кредит больше не будет, можно воспользоваться процедурой банкротства.

Однако важно понимать, что это действительно самая крайняя мера. Она повлечет за собой ограничения на выезды из страны, будущие кредиты и управленческую деятельность. По возможности стоит все-таки избегать ее и пытаться найти способы закрыть свои обязательства перед банком или получить передышку.

В случае с ипотекой важно не дожидаться того момента, когда банк выставит квартиру на торги, поскольку в таком случае вероятность получения вами выгоды от ее продажи будет очень мала. Лучше сразу предупредить банк о том, что погашать ипотеку возможности больше не будет, получить его согласие на продажу залога и самостоятельно найти покупателя. Тогда вы сможете продать недвижимость по рыночной цене, закрыть долг перед банком и вернуть вложенный первоначальный взнос.