Валюта, золото, акции и вклады: во что стоит инвестировать в 2024 году

Однако выбор зависит, прежде всего, от ваших индивидуальных целей, а также уровня риска, который вы готовы принять, и временного горизонта. О том, на какие на инструменты для инвестирования можно обратить внимание в будущем году, рассказали опрошенные «Российской газетой» аналитики.

Вклады

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер обратил внимание «РГ» на то, что на фоне сохраняющегося цикла повышения ставок ЦБ растет и доходность депозитов.

Он напомнил, что наибольший процент сейчас можно получить именно по кратко-среднесрочным вкладам, поскольку высокая ставка ЦБ не вечна, и в середине 2024 года регулятор может начать смягчение ДКП. «То есть через полгода ставки депозитов могут пойти уже вниз, и надо еще успеть открыть высокодоходный вклад», — отметил эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

«Учитывая высокие ставки, на наш взгляд, инструменты с фиксированной доходностью, такие как вклады и облигации, будут привлекательным инструментом инвестирования. При этом они несут на себе существенно меньшие риски, чем, например, акции. Плюс к этому, вклад — наиболее простой и понятный инструмент для граждан, а вложения средств в банк до 1,4 млн рублей застрахованы. В результате при текущих высоких ставках именно вклады останутся основным инструментом вложения денежных средств», — сказал аналитик.

Облигации

Что же касается облигаций, то они, по мнению Зельцера, имеют свои преимущества перед вкладом — при досрочной продаже накопленная доходность не теряется, а после введения налогов на доходы от депозитов ОФЗ стали еще более привлекательными.

«Создание диверсифицированного портфеля из облигаций позволит снизить риски вложений и получить доходность, которая окажется выше, чем по вкладу. Однако данный инструмент более сложный, чем вклад, что снижает его популярность у населения», — отметил Зварич.

ПИФы и акции

ПИФ — это фонд, который размещает средства пайщиков в разные активы, и выбор ПИФа зависит от целей инвестора, срока и отношения к риску. «Для тех, кто сам не планирует следить за рынком, такая форма коллективного инвестирования — как раз то что надо», — объяснил Зельцер.

Что же касается акций, то здесь эксперт подчеркнул, что, хотя они представляют собой инструменты повышенного риска, их доходность может быть куда больше.

«Главное, не рассчитывать на быстрый результат, а если он вдруг получится раньше плана, то хорошо. Из акций интересными выглядят бумаги банков — Сбера, ВТБ, TCSG. Акции “Газпрома” сильно отстали от рынка, и могут в 2024 году начать наверстывать», — полагает Зельцер.

В свою очередь, главный аналитик Банки.ру отметил, что подход к инвестированию в акции должен быть рациональным и всегда стоит принимать во внимание риск консолидации или даже коррекции фондового рынка. Поэтому необходимо тщательно подбирать акции, которые смогут показать динамику лучше рынка. «В частности, можно рассматривать компании, которые регулярно платят дивиденды. Однако дивидендная доходность вложения в такие акции может в итоге оказаться ниже, чем доходность средств при размещении на вклад», — отметил Зварич.

Валюты

Если же говорить про инвестиции в иностранных валютах и альтернативным им, что позволит защитить сбережения или их часть в случае реализации рисков ослабления рубля, то здесь можно рассмотреть вложения в юанях, полагает главный аналитик Банки.ру.

«Банки продолжают расширять линейки вкладов в данной валюте, также есть облигации, номинированные в юанях. Однако стоит помнить, что доходность инструментов в юанях ниже, чем рублях. Плюс к этому, можно рассмотреть вложения в замещающие облигации, которые номинированы в иностранной валюте, но расчеты по которым проходят в рублях», — посоветовал Зварич.

Зельцер же считает, что валюта априори не является инвестициями, так как доход сама она не генерирует, но риски изменения курса в себе таит. «Если валюта нужна под какие-то цели, то курс 90 за доллар точно интереснее, чем недавний по 100. Но спекулировать рискованно — очередной волны девальвации рубля не ожидается», — констатировал эксперт.

Золото

Что же касается инвестирования в золото для российских граждан, то здесь есть несколько инструментов, отмечает Зварич. Среди них можно выделить покупку золота в слитках, ОМС, акции золотодобытчиков, фьючерсы на золото. Однако все они имеют свои особенности, влияющие на итоговую доходность, которые необходимо учитывать при вложении денежных средств.

«Учитывая риски консолидации или даже снижения цен на золото в рамках 2024 года, к подобным инвестициям стоит подходить очень осторожно, выделяя лишь небольшую долю от портфеля. При этом инвестиции в золото могут помочь защитить часть средств в случае реализации рисков ослабления рубля. Однако, на наш взгляд, более интересным инструментом в данном разрезе выступают, например, замещающие облигации, позволяющие получить более предсказуемую доходность», — отметил главный аналитик Банки.ру.

Недвижимость

Многие считают инвестиции в недвижимость хорошим вариантом спасения рублевых накоплений от обесценения. Но, по мнению Зельцера, такие вложения переоценены.

«Ужесточение условий ипотеки может снизить спрос при повышенном предложении на рынке — фактор в пользу коррекции цен, и инвестиции могут не оправдаться», — сказал эксперт. По его мнению, гораздо лучшей инвестицией в 2024 году все так же остаются вклады и облигации.