Признаки жизни: почему экономика Китая оттолкнулась от дна

Национальное бюро статистики Китая на этой неделе отчиталось о ключевых экономических показателях, которые оказались значительно лучше ожиданий. ВВП страны по итогам III квартала вырос на 4,9% год к году — годовые темпы роста замедлились с 6,3% по итогам II квартала. Однако повод для оптимизма дало то, что эксперты прогнозировали более резкое торможение (до 4,4%), а также заметные поквартальные темпы роста (плюс 1,3%).

Положительную динамику показывают и другие ключевые индикаторы состояния экономики. Розничные продажи по итогам сентября выросли на 5,5% в годовом выражении, что также выше прогнозов аналитиков в 4,9% (в августе показатель вырос лишь на 4,6%). Превзошли ожидания экспертов и темпы роста промышленного производства страны: по итогам сентября показатель вырос на 4,5% против 4,3% ожидаемых. Причем промышленное производство растет быстрее прогнозируемых темпов уже два месяца подряд.

Восстановление экономических показателей Китая происходит после продолжительного периода стагнации и медленного роста. Первые два квартала этого года ключевые индикаторы состояния экономики были намного ниже прогнозируемых. Хуже поступающих данных были только прогнозы различных изданий и экспертов: от рисков столкнуться с потерянным десятилетием до возможности потерять статус одной из крупнейших экономик мира. Можно ли говорить о переломе тренда?

Меры поддержки заработали

Последние макроданные КНР выше ожиданий говорят о том, что меры властей по стимулированию экономики, которые они проводят с середины года, начали действовать, считает аналитик Freedom Finance Global Роман Лукьянчиков. В августе этого года ЦБ Китая неожиданно снизил ключевую ставку на 15 б. п., до 2,5%. Это самое большое снижение ставки с 2020 года. Также в начале августа ключевые ведомства страны опубликовали 28 мер по поддержке частного сектора экономики.

Согласно им, частный бизнес получит новые варианты снижения налогов, более короткие сроки предоставления скидок на экспорт и усиленную финансовую поддержку.

Летом власти представили меры по поддержке проблемного сектора недвижимости, поручив ЦБ КНР увеличить поддержку проблемных застройщиков путем реализации льготных программ. Все это сказывается на долговой нагрузке государства. Объем выпуска долговых обязательств местных органов власти за первые восемь месяцев этого года вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 59% по сравнению с первыми восемью месяцами 2019 года.

«В краткосрочной перспективе ясно одно: экономика Китая, скорее всего, уже достигла дна, — сказал главный экономист Guotai Junan International Чжоу Хао. — Однако риск замедленного роста в дальнейшем до сих пор присутствует».

Проблемный сектор недвижимости и внешние вызовы

Дальнейшее развитие китайской экономики будет напрямую зависеть от стимулов и дополнительных мер поддержки, которые будут предпринимать власти, говорит управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. «Последние данные показали рост относительно низкой базы прошлого года. Насколько эта тенденция продолжительна, пока говорить рано — в целом внутренний спрос в Китае до сих пор достаточно низкий и находится далеко от допандемийных уровней», — отмечает эксперт.

Более того, в секторе недвижимости, ключевом для экономики Китая, до сих пор нет значительных улучшений, продолжает Сусин. Инвестиции в недвижимость за первые девять месяцев этого года упали на 9,1% в годовом выражении. А крупнейшие китайские девелоперы испытывают проблемы с расчетами по долгам: например, застройщик Country Garden накопил обязательств на $187 млрд, а Evergrande — на $340 млрд (это крупнейшая задолженность в истории современного Китая).

Международный валютный фонд (МВФ) 18 октября понизил прогноз роста экономики Китая на 2023 и 2024 год. Ожидается, что китайская экономика вырастет на 5% к концу этого года и на 4,2% к концу следующего (предыдущий прогноз — 5,2% и 4,5% соответственно).

Основная причина понижения прогноза — слабость сектора недвижимости. В связи с этим можно ожидать дальнейшего снижения ставок ЦБ Китая на десять б. п. в IV квартале, снятия ограничений на покупку жилья и постепенного увеличения государственных расходов на инфраструктуру, прогнозирует экономист Oxford Economic Луиза Лу.

Однако возможности существенного расширения стимулирующей политики китайских властей ограничены, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Разница между местными процентными ставками и ставкой ФРС растет, а от этого страдает курс юаня и увеличиваются риски оттока капитала, указывает эксперт. С начала года курс юаня к доллару потерял более 8%. «Возможности же крупных бюджетных стимулов со стороны местных администраций ограничены их высокой долговой нагрузкой», — резюмирует Беленькая.

По ее мнению, официальная цель роста китайской экономики в 5% в этом году, скорее всего, будет достигнута, однако в дальнейшем страна столкнется с более низкими темпами роста.

По мнению Егора Сусина, достижение целевых 5% возможно только в том случае, если власти продолжат политику бюджетного стимулирования экономики.

Влияние на рынки

Статистика из Китая позитивно отразилась на динамике рынка металлов, указывает Bloomberg. Котировки на медь и алюминий после публикации данных незначительно подросли. В то же время конъюнктура этого рынка в большей степени зависит от ситуации в проблемном строительном секторе Китая, нежели от роста его экономики в целом, отмечает Сусин.

«Если говорить о других активах, то Китай в последнее время активно наращивал импорт нефти, даже несмотря на медленный рост самой экономики. В среднем в последние месяцы Китай импортировал нефти на 2 млн баррелей в сутки больше, чем в прошлом году», — продолжает экономист. Согласно данным Национального бюро статистики, объем переработки нефти в августе составил 63,6 млн т, что стало рекордным показателем, приводит данные Беленькая из ФГ «Финам». Поэтому негативного эффекта на сырьевые цены слабая экономическая динамика в прошлом скорее не оказывала, считает Сусин. «Если же внутренний спрос в Китае будет расти, а китайские власти будут продолжать стимулировать экономику, то может возникнуть дополнительный позитив на рынке сырья и металлов», — резюмирует он.