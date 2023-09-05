Поддержка растерялась. Рынки Китая пошли вниз

Рост деловой активности в сфере услуг Китая на минимуме за восемь месяцев

Торги в США не проводились в связи с Днём труда. Азиатские рынки преимущественно снижались во вторник. Индекс деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin снизился в августе до 51,8 п. с 54,1 п. в июле. Сводный индикатор деловой активности снизился до 51,7 п. с 51,9 п. Эффект от мер поддержки фондового рынка и сектора недвижимости сошёл на нет.

Напротив, ралли в акциях застройщиков превратилось в волну фиксации прибыли. Секторы застройщиков в Гонконге и Шанхае теряли более 2%. Более оптимистично торговался полупроводниковый сектор, который повышался почти на 1%.

Японский Nikkei 225 поднимался выше 33000 пунктов в начале торгов, но затем стали доминировать продажи. До этого рынок повышался шесть сессий подряд.

Главным аутсайдером дня стали акции сталевара JFE Holdings. Издание Nikkei пишет о планах менеджмента пополнить капитал за счёт размещения акций на 120 млрд иен и конвертируемых облигаций сроком на пять лет в объёме 90 млрд иен.

Решение JFE Holdings усиливает беспокойство инвесторов, что многие японские компании воспользуются ситуацией сильного рынка для вторичного размещения акций. От более глубокой просадки рынок спасала иена, которая ослабла до 146,7 за доллар.

Статистика по Японии оказалась вполне позитивной. Индекс деловой активности в сфере услуг поднялся до 54,3 п. в августе с 53,8 п. в июле.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 — 32958,73 п. (+0,06%),

Hang Seng — 18590,98 п. (-1,34%),

Shanghai Composite — 3160,03 п. (-0,54%).

Сокращение предложения со стороны ключевых производителей удерживает нефть от китайского пессимизма

Нефть незначительно дешевела, реагируя на статистику из КНР. Темпы роста деловой активности в сфере услуг Китая замедлились до минимального значения за восемь месяцев. Соответственно, на рынке сохраняются две главные идеи: буксующая экономика КНР и добровольное сокращение производства крупнейшими нефтяными экспортёрами — РФ и Саудовской Аравией.

По состоянию на 8:40 мск:

Brent — $88,87 (-0.15%),

Алюминий — $2199 (-0,07%),

Золото — $1963,1 (+0,02%),

Никель — $21000 (-0,10%).