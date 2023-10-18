Зима близко. Как Европа пройдет отопительный сезон на новых ценовых шоках

Последние дни оказались насыщенными для газовой глобальной отрасли. «Газпром» обсуждает в КНР маршрут газопровода «Сила Сибири-2», остается поврежденным газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией, сохраняется угроза вовлечения в ближневосточный конфликт других стран Персидского залива.

Неделю назад, в первый день торгов после удара ХАМАС по Израилю цена газа на главной европейской сырьевой бирже выросла сразу в 1,5 раза, с 400 до 600 долларов за тысячу кубометров. Игроки опасались, что обострение арабо-израильского конфликта в Секторе Газа может вовлечь большинство соседних нефтегазодобывающих стран. Именно эти игроки обеспечивают практически половину поставок энергоресурсов в мире. И хотя сейчас цена на газ относительно прошлого понедельника, 9 октября, снизилась, она остается около отметки в 530 долларов за тысячу кубов и все еще нестабильна.

Подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе сейчас заполнены почти полностью: около 98% от максимального объема или почти 110 млрд кубометров, следует из данных европейской газовой платформы Gas Infrastructure Europe (GIE). «В Европе по итогам последнего года было потреблено 360 млрд кубометров. То есть в запасах ЕС накоплено треть накопленного годового потребления», — напомнил Сергей Капитонов.

Это очень мощный серьезный запас на зиму. В это же время в ЕС наблюдается сокращение спроса — в 2022 году спрос упал на 10−11%, а за первую половину текущего года спрос упал еще на 13% по сравнению с первым полугодием 2022 года. Сергей Капитонов аналитик Проектного центра «Сколтеха» по энергопереходу

Почему в ЕС падает спрос на газ?

Снижение потребления сырья в Европе связаны с проблемами в промышленности: в августе 2023 года по сравнению с августом 2022 года промышленное производство упало на 5,1% в еврозоне и на 4,4% в ЕС, по данным Евростата.

Наблюдается спад в металлургии, химической промышленности, крупнейших потребителях газа, — крупнейшие европейские компании сокращают свое производство в ЕС или переносят из региона после предыдущего газового кризиса год назад, когда цены штурмовали исторический максимумы и достигали 3500 долларов за тысячу кубометров. Перечисленные выше отрасли — самые энергоемкие.

В 2022 году сырьевые рынки пережили революционную перестройку товарных потоков, но это не привело к проблемам у потребителей газа, за исключением европейских стран. Если ранее российский трубопроводный газ занимал около 45% европейского рынка, то после отказа от этого сырья из России Евросоюз оказался без долгосрочных контрактов. В итоге газовый рынок Евросоюза на некоторое время стал полностью спотовым, когда цены зависят от мгновенных колебаний спроса-предложения на бирже и могут меняться на десятки процентов за сутки.

«Если смотреть на отдельные сектора, то ситуация выглядит намного хуже, например, если посмотреть на нефтехимический гигант BASF, который уже объявил о релокации части своих производств в США и закрытие нерентабельных заводов в ЕС. Эти проблемы в промышленности ЕС снижают спрос», — отметил эксперт.

Дополнительно в последние годы в ЕС стимулировали сокращение спроса на газ в жилищном секторе. Внедряли тепловые насосы и переходили на альтернативные источники отопления. В производстве электроэнергии также снижается спрос на газ: по итогам первого полугодия росла выработка солнечной, ветровой генерации. Франция решила снова запустить ряд ранее закрытых блоков АЭС.

Падение спроса спасает Европу

Сейчас на одной чаще весов энергобаланса ЕС — мощные запасы газа, а с другой — падение спроса.

Поэтому в отсутствие каких-то шоков, например, 20-градусных морозов в ЕС, или перебоев с поставками российского газа, Европа проходит нормально зиму. Сергей Капитонов аналитик Проектного центра «Сколтеха» по энергопереходу

Но, по мнению Сергея Капитонова, европейский энергорынок остается хрупким: раньше регион обладал надежными долгосрочными контрактами на поставку газа из РФ. Страны ЕС понимали, что в любой момент при любом пике спроса можно заказать «Газпрому» дополнительный объем поставок газа, и он этот объем поставит.

Сейчас такой гибкости поставок в Европе нет. Непросто и с поставками СПГ — сейчас на них влияет и геополитика. Кроме этого, поставки СПГ менее надежные, чем по трубопроводам. Производители могут менять маршруты поставок на более премиальные рынки, как это было годом ранее. Тогда США, Австралия и Катар, тройка крупнейших производителей газа, предпочитала поставлять СПГ на ближние рынки Восточно-Азиатского региона, где спрос был выше.

Поэтому любой шок, «черный лебедь» на рынке приведет к взлету цен и может сильно ударить по кошелькам европейцам, но от апокалипсических сценариев Европа пока защищена. Сергей Капитонов аналитик Проектного центра «Сколтеха» по энергопереходу

Эксперт допустил возможность одномоментных резких колебаний цен. Например, летом из-за угрозы длительной забастовки на американских СПГ-заводов нефтегазовой компании Chevron в Австралии, которые обеспечивают примерно 6−7% мировых поставок СПГ, цена газа в ЕС выросла с 250 до 550 долларов за тысячу кубометров. А с момента начала в арабо-израильского конфликта в регионе Персидского залива цена взлетела в 1,5 раза до 600 долларов. Сейчас профсоюзы австралийских СПГ-заводов американской Chevron Corp планируют 19 октября возобновить забастовку из-за срыва переговоров с компанией. Все эти риски влияют на цену газа.

Одномоментные дневные колебания цена скорее будут, чем нет, потому что рынок очень хрупкий, у ЕС нет надежного источника газа, где бы он мог бы взять и компенсировать свои провалы в энергобалансе. Сергей Капитонов аналитик Проектного центра «Сколтеха» по энергопереходу

Что ждет «Газпром» и «Новатэк»

Перечисленные факторы не смогут ухудшить положение «Газпрома» на рынке. Но и на улучшение сыграть ничто не может, считает Сергей Капитонов.

«У нас сейчас работают только два маршрута трубопроводного газа в Европу — “Турецкий поток” и через Украину. Оба маршрута загружены максимально. Это крохи для европейского газового рынка. Европа не пойдет на то, чтобы запустить уцелевшую нитку двух “Северных потоков” или настаивать на росте поставок из РФ через Польшу», — отметил Сергей Капитонов.

По «Новатэку» тоже не ожидаю просадок объемов поставок, скорее наоборот, он способен нарастить поставки в зимний период, тем более, что зимой спрос чуть выше, а маршрут поставок газа с Ямала в Европу короче, чем в Азию, и в случае роста цены газа на рынке ЕС «Новатэку» проще поставлять газ в ЕС. Сергей Капитонов аналитик Проектного центра «Сколтеха» по энергопереходу

«Поэтому для “Новатэка” в этот отопительный сезон я больше вижу позитива в использовании этого хрупкого энергобаланса в ЕС, а “Газпром” к сожалению, остается заложником геополитики — он мог бы в любой момент увеличить поставки, но газопроводы в ЕС заблокированы из-за политических причин», — отметил эксперт.

В прошлом году в ЕС были попытки заброса для создания общественного мнения — «а давайте введем санкции и против российского СПГ». Но для региона это будет катастрофой: «Новатэк» пусть и поставляет не так много — около 20 млрд кубометров по итогам 2022 года, но это не дает европейскому энергобалансу рухнуть. «Им сейчас важно, чтобы все эти кирпичики в газовом балансе сохранялись бы и ничего не трогать, пока глобальный рынок газа не станет профицитным. А этом произойдет через несколько лет, пока Америка и Катар построят новые СПГ-заводы. Поэтому европейцы сейчас нацелены на то, чтобы это время тихонечко переждать», — считает Сергей Капитонов.

Цена газа для Европы остается сложной для прогнозирования. В прошлом году много говорили об угрозе замерзания ЕС, но регион неожиданно спасла аномально теплая зима.

Зима в любом случае — период повышенного спроса по сравнению с другими сезонами. Цена газа в ЕС сильно не упадет по сравнению с текущей — остается хрупкий энергобаланс. Скорее можно ожидать роста цен этой зимой, если не повторится прошлогоднее потепление. Сергей Капитонов аналитик Проектного центра «Сколтеха» по энергопереходу

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