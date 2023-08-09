Почему в ЕС «аномально» растут цены на газ: главные причины ажиотажа

Суточные скачки цен происходили несколько раз в 2022 году из-за страха мгновенной остановки поставок российского газа в ЕС — в тот момент европейская экономика получала из РФ около 45% всего необходимого газа.
1. Аномальная жара в ЕС (40 градусов и выше) и остальных странах мира. «Впервые за семь лет в тропической зоне Тихого океана установились условия Эль-Ниньо, что создает предпосылки для вероятного резкого повышения глобальной температуры и разрушительных погодных и климатических условий», — предупреждает Всемирная метеорологическая организация. Во время жаркой погоды растет выработка электроэнергии, а доля газа в производстве электроэнергии в ЕС составляет около 20%, остальное приходится на уголь, АЭС и ветер. При этом выработка ветрогенерации в ЕС, самого нестабильного источника энергии, находится вблизи максимума за четыре месяца — 22,6%, согласно данным WindEurope, торговой ассоциации ветровых энергопроизводителей в ЕС.
2. Падение спроса в ЕС на поставки газа из-за полных хранилищ в Европе — сейчас подземные хранилища газа заполнены к зиме на 87,7%, по данным газовой инфраструктурной платформы AGSI.
3. Рост спроса на газ в Азии. Страны ЕС, отказавшись от трубопроводного газа из РФ по долгосрочным контрактам и низким ценам, перешли на поставки сжиженного природного газа танкерами. Несмотря на то, что большая часть газа в ЕС — российского происхождения, трейдеры перекупают танкеры и меняют направления поставок в зависимости от премиальности рынков — Азии или ЕС. Российский газ пока занимает в ЕС около трети рынка.
Цена газа на азиатских рынках часто выше, чем на европейских. Экспорт СПГ из США в настоящее время более выгоден в Азию в сентябре, октябре и ноябре, согласно данным платформы BloombergNEF. Жара и экстремально высокие температуры вынудили Кувейтскую нефтяную корпорацию покупать СПГ на спотовом рынке («на месте» с немедленной передачей покупателю), сообщало S&P Global Platts. В прошлом месяце Кувейт купил сразу шесть танкеров на спотовом рынке в дополнение к долгосрочным контрактам.
Рональд Смит, старший аналитик «БКС Мир инвестиций», комментируя аномальный взлет цены газа в ЕС, сообщил Финансам Mail.ru, что по мере заполнения хранилищ импорт газа в ЕС снижается.
«Скорее всего это технический рост, так как цена газа в Европе сильно упала за последние месяцы, в конце прошлого года она была 1500 долларов за тысячу кубометров», — рассказал Финансам Mail.ru Сергей Суверов, инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал».
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