Почему в ЕС «аномально» растут цены на газ: главные причины ажиотажа

Суточные скачки цен происходили несколько раз в 2022 году из-за страха мгновенной остановки поставок российского газа в ЕС — в тот момент европейская экономика получала из РФ около 45% всего необходимого газа.

Причины подорожания газа

1. Аномальная жара в ЕС (40 градусов и выше) и остальных странах мира. «Впервые за семь лет в тропической зоне Тихого океана установились условия Эль-Ниньо, что создает предпосылки для вероятного резкого повышения глобальной температуры и разрушительных погодных и климатических условий», — предупреждает Всемирная метеорологическая организация. Во время жаркой погоды растет выработка электроэнергии, а доля газа в производстве электроэнергии в ЕС составляет около 20%, остальное приходится на уголь, АЭС и ветер. При этом выработка ветрогенерации в ЕС, самого нестабильного источника энергии, находится вблизи максимума за четыре месяца — 22,6%, согласно данным WindEurope, торговой ассоциации ветровых энергопроизводителей в ЕС.

2. Падение спроса в ЕС на поставки газа из-за полных хранилищ в Европе — сейчас подземные хранилища газа заполнены к зиме на 87,7%, по данным газовой инфраструктурной платформы AGSI.

3. Рост спроса на газ в Азии. Страны ЕС, отказавшись от трубопроводного газа из РФ по долгосрочным контрактам и низким ценам, перешли на поставки сжиженного природного газа танкерами. Несмотря на то, что большая часть газа в ЕС — российского происхождения, трейдеры перекупают танкеры и меняют направления поставок в зависимости от премиальности рынков — Азии или ЕС. Российский газ пока занимает в ЕС около трети рынка.

Цена газа на азиатских рынках часто выше, чем на европейских. Экспорт СПГ из США в настоящее время более выгоден в Азию в сентябре, октябре и ноябре, согласно данным платформы BloombergNEF. Жара и экстремально высокие температуры вынудили Кувейтскую нефтяную корпорацию покупать СПГ на спотовом рынке («на месте» с немедленной передачей покупателю), сообщало S&P Global Platts. В прошлом месяце Кувейт купил сразу шесть танкеров на спотовом рынке в дополнение к долгосрочным контрактам.

Рональд Смит, старший аналитик «БКС Мир инвестиций», комментируя аномальный взлет цены газа в ЕС, сообщил Финансам Mail.ru, что по мере заполнения хранилищ импорт газа в ЕС снижается.

Ветроэнергетика в Европе относительно развита, поэтому очевидного стимула со стороны спроса нет. Запасы по-прежнему очень быстро приближаются к заполнению, поэтому в какой-то момент в ближайшие несколько недель импорт должен будет существенно сократиться. Рональд Смит старший аналитик «БКС Мир инвестиций»

«Скорее всего это технический рост, так как цена газа в Европе сильно упала за последние месяцы, в конце прошлого года она была 1500 долларов за тысячу кубометров», — рассказал Финансам Mail.ru Сергей Суверов, инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал».

Может быть это объясняется жаркой погодой. Но на европейском газовом рынке сейчас профицит, оснований для существенного роста цен нет. Сергей Суверов инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258943&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.