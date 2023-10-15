Платить всю жизнь: о чем не говорят покупателям апартаментов
В больших городах набирает популярность покупка апартаментов: они в среднем на 20% дешевле при прочих равных условиях (район, качество дома, площадь), чем квартиры. Однако при выборе оптимального варианта для покупки жилья, стоит помнить, что апартаменты и квартиры имеют большие различия не только по стоимости, но и правовому статусу. Как это сказывается на жильцах и их кошельке — рассказала Финансам Mail.ru заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова.