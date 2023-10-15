Платить всю жизнь: о чем не говорят покупателям апартаментов

Госдума подготовила проект закона, который запретит рекламу апартаментов под видом жилой недвижимости: эти объекты выступают коммерческими помещениями, о чем застройщики не предупреждают.

Помимо более доступной цены современные апартаменты привлекают покупателей еще и расположением в многофункциональных комплексах с развитой современной инфраструктурой. В шаговой доступности много ресторанов, фитнес-центров, спа, конференц-залов и так далее.

Основные недостатки такого вида жилья кроются в правовом статусе и ежемесячных платежах на содержание. Недостатком правового статуса апартаментов, представляющих де-юре нежилую коммерческую недвижимость, является отсутствие возможности постоянной регистрации. Отсюда вытекают более высокие платежки за ЖКХ: здесь применяются тарифы для коммерческих объектов недвижимости. Конкретный размер тарифа зависит от региона и состава услуг, но в среднем для коммерческих объектов их величина выше на 10−15%. Стоит помнить, расходы на капремонт, предусмотренные для квартир, жильцы апартаментов не несут. В апарт-комплексе расходы на капитальный ремонт оплачиваются полностью за счет собственников. Применение различных льгот ЖКХ и субсидий для апартаментов также не предусмотрено.

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Сравним различия в стоимости ЖКХ квартиры и апартаментов в Москве для двух сегментов — эконом-класс и элитного премиум-класса. В первом примере рассмотрим двухкомнатную квартиру в панельном доме без охраны с общей площадью около 50 квадратных метро и апартаменты с аналогичной площадью в одном районе. Средний счет ЖКХ для квартиры составляет 5 500 — 6 000 рублей, для апартаментов — около 7 000 рублей.

В качестве объектов премиум-класса рассмотрим трехкомнатную квартиру в охраняемом монолитном жилищном комплексе с общей площадью около 100 квадратных метров и апартаменты в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой. Оплата ЖКХ для квартиры составит около 18 000 — 20 000 рублей, для апартаментов эти расходы составят около 25 000 — 30 000 рублей.

Юридический статус апартаментов как вид коммерческой недвижимости несет для покупателей некоторые сложности: в таком жилье нельзя прописаться. «Постоянная регистрация здесь не предусмотрена. Хотя сейчас инициируются переговоры на эту тему, но это пока только проект. Судебный порядок в настоящее время здесь ничего не решит. Прописаться нельзя», — напомнила она.

Возможность прикрепления в сад или школу там, где куплены апартаменты, в настоящее время также не предусмотрена. Нельзя и вызвать врача на дом из поликлиники. Что касается экстренной медицинской помощи, то вызвать скорую можно вне зависимости от того, где вы находитесь и зарегистрированы.