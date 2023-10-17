Цена кусается: эксперты рассказали, как заработать на удорожании мяса

​Средняя цена охлажденного и мороженого мяса кур непрерывно растет с марта и в августе впервые превысила 200 рублей и в сентябре достигла нового рекорда 221,02 рублей за килограмм, по данным Единой межведомственно информационно-статистической системы (ЕМИСС). В июле был побит предыдущий рекорд. Куриное филе в популярной бюджетной торговой сети когда-то стоило около 200 рублей за килограмм, а менее чем за год побит рекорд в 300, а теперь и 400 рублей — килограмм филе популярной марки теперь стоит 430 рублей.

Дорогая птичка

С начала года килограмм куриного мяса подорожал на четверть, со 176,25 рублей в январе, говядины — в 1,4 раза, со 485,84 рублей, бескостной свинины — в 2,3 раза, со 306,43 рублей, баранины — на 13%, со 544,27 рублей, куриные окорочка подорожали на 15%, со 216,51 рублей, согласно данным ЕМИСС.

Цены продолжили расти и в октябре. За последнюю отчетную неделю, с 3 по 9 октября, цены на мясо кур в 66 регионах выросли на 0,1−12,0%. В шести регионах цены не изменились, а в 13-ти — снизились на 0,1−1,5%, сообщил Росстат. Баранина подорожала в 25-ти регионах на 0,1−3,7%, 48 регионах — стоимость не изменилась, в 10-ти — снизились на 0,2−2,9%.

По последним доступным данным Росстата, на конец августа поголовье крупного рогатого скота в России сократилось с конца августа 2022 года на 1,3% до 18,1 млн голов, из него коров — 7,7 млн (на 1,2% меньше). Количество свиней составляло 29,0 млн (на 3,0% больше), овец и коз — 22,5 млн голов (на 1,6% меньше), количество птицы упало на 3%, поголовье свиней выросло на 4,2%. Поставки всех видов мяса выросли с начала 2023 года на 3,2%.

Росстат в своих сообщениях отмечал, что цены на мясную продукцию сильно не меняются — в сентябре рост составил около 6%. При этом цены на куриное мясо вызвало опасение не только простых покупателей, но и Федеральной антимонопольной службы: она 16 октября пообещала, что «Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье» снизят цены на курятину. Но это разовое снижение, а не тренд.

Опасение экспертов вызывает и то, что рост цен в России происходит против мирового тренда: на глобальном рынке мясная продукция дешевеет.

Как на этом заработать

«Основной причиной роста цен видится удорожание кормовых добавок, оборудования», — сообщил Финансам.Mail.ru свою оценку Дмитрий Пучкарёв, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

По данным аналитика, на российском рынке производством мяса занимаются две крупные компании, торгующиеся на бирже: «Русагро» и «Черкизово». У первого производителя доля мясного сегмента в выручке по итогам I полугодия составляла 21%, у второго — около 97% с учетом мясопереработки.

Обе компании могут стать бенефициаром увеличения цен, однако эффект на итоговые финансовые результаты может быть сдержанным из-за роста издержек. Преимущественно нейтральный взгляд. Дмитрий Пучкарёв эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Привлекательность акций «Русагро» сильно зависит от сроков редомициляции (смена «прописки» с зарубежной на российскую), «но конкретики здесь пока нет», считает Дмитрий Пучкарёв.

«В рознице цена растет не так, как в опте. Если в опте цена может расти еженедельно по 2−3%, то в рознице конечный потребитель ощущает рост “волнами”, что зависит от контрактов сетей с поставщиками», — пояснила Финансам.Mail.ru генеральный директор аналитической компании Emeat Любовь Савкина.

«Но то, что в последнее время идет рост цен на куриное мясо уже не удивляет. Так как совокупность факторов, повлиявших на рост себестоимости, не оставляет производителям выбора. И хотелось бы отметить, что этот рост начался не сейчас, а еще в 2021 году», — напомнила она.

Последние три месяца производство мяса птицы снижается, это тоже влияет на цену: меньше предложение-выше цена. А повышение цен на курицу, потянуло за собой рост цен на альтернативные виды мяса. Думаю, что данное снижение будет замещено импортом и цена перестанет расти. Но снижения цен, в ближайшее время говорить не могу. Любовь Савкина генеральный директор аналитической компании Emeat

«Очередное подорожание мяса птицы заметно с конца лета этого года. И проблема не только в этом, а в сокращении разницы в ценах между мясом свинины и куриным мясом», — пояснил Финансам.Mail.ru Вячеслав Чеглов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Стоимость куриного мяса всегда была в среднем ниже процентов на 30−50 и это делало его социально важным продуктом. Тем более, что оно занимает примерно половину в потреблении мяса в стране. Вячеслав Чеглов профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова

«Сейчас разница в ценах существенно стерлась, что привлекло внимание ФАС, начавшей свое расследование», — отметил экономист.

Вячеслав Чеглов назвал среди причин роста цен на мясо птицы — удорожание кормов, оборудования и его ремонта, снижение курса рубля, расходы на логистику и другие причины.

Но есть, на мой взгляд, системные причины. Прежде всего, это рост экспортных поставок в Юго-Восточную Азию. Вячеслав Чеглов профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова

Не менее важная системная причина — это чрезмерная консолидация производства «в одних руках». Вроде бы всё хорошо по данным ассоциации производителей — 20 самых крупных из них обеспечивают более 70% рынка мяса курицы. Но в реальности крупных игроков рынка в разы меньше.

Производство мяса птицы в России набирает обороты, позволяет кормить новые регионы и даже зарубежные страны.

Но излишняя консолидация и импортозависимость в оборудовании и репродуктивности несет риски для потребителей и государства. И как и топливный рынок, рынок мяса нуждается в регулировании. И не только сегмент мяса птицы. Нужно думать о том, как сделать доступнее говядину и вернуть спрос на рыбу к «советским временам». Фермеры здесь не смогут нам помочь и успешно конкурировать с крупными холдингами. Вячеслав Чеглов профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова

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