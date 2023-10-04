Ставки вверх: Банк России намерен вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%
Регулятор взял курс на умеренно жесткую денежно-кредитную политику.
Регулятор взял курс на умеренно жесткую денежно-кредитную политику.
Банке России считает необходимым поддерживать умеренно жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) не только в 2023 году, но и в течение всего 2024 года. Сейчас ключевая ставка уже составляет 13%. Регулятор рассчитывает вернуть инфляцию к целевому показателю в 4%. Аналитики указывают на объективные риски: экономика начнет замедляться, а на фоне высокого курса валют борьба с ростом потребительских цен будет непростой задачей. Подробнее — в материале «Известий».
О необходимости поддерживать умеренно жесткую денежно-кредитную политику не только в 2023 году, но и в течение всего 2024 года, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации. Как пояснил он, это нужно для возвращения инфляции к цели в 4%.
В середине сентября 2023 года Банк России повысил ключевую ставку до 13%. Это стало третьим повышением за год, начиная с 7,5%. На конференции после заседания совета директоров ЦБ глава регулятора Эльвира Набиуллина предупредила, что ЦБ намерен держать ключевую ставку на высоком уровне до тех пор, пока не убедится в устойчивом характере замедления инфляции.
По данным Росстата, инфляция в России в августе 2023 года составила 0,28%, годовая ускорилась до 5,15%. Инфляционные ожидания намного выше.
На фоне продолжающихся ограниченных долгосрочных перспектив роста Россия сталкивается со всё увеличивающейся инфляцией. Так, инфляционные ожидания россиян в сентябре возросли до 11,7%. Одно лишь ослабление рубля с начала года составило 45,27%, что внесло ощутимую лепту в разгон роста цен.
По его словам, в таких условиях поддержание регулятором умеренно жесткой ДКП в 2024 году актуально.
В то же время, опрошенные «Известиями» эксперты указывают на то, что обуздать темпы роста потребительских цен ужесточением ДКП, как это традиционно делает регулятор, на этот раз будет совсем не просто.
— За 4 месяца курс доллара вырос с 81 до 100 ₽, что, в принципе, можно считать в том числе и результатом действий ЦБ, отвечающих за стабилизацию курса. Острая проблема с негативной динамикой национальной валюты разгоняет инфляцию. Скорее всего, к 2024 г. вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% у регулятора не получится, — указывает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании «Борселл».
Как поясняет инвестиционный советник Юлия Кузнецова, ранее политика высоких ставок работала на укрепление рубля: инвесторы покупают российский госдолг под высокую ставку, происходит приток рублей в экономику, национальная валюта укрепляется. Однако сейчас из-за санкций и отсутствия возможности инвестировать в госдолг России жесткая политика, скорее всего не поможет укрепить рубль до прежних значений до 80 рублей за 1 доллар, считает аналитик.
С другой стороны, как считает Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», существенный потенциал роста будет давать рынок акций. «Рынок акций остается очень привлекательным — более высокие ставки в России в целом компенсируются более низкими премиями за риск, поскольку экономика возвращается к низкому, но стабильному росту, а корпоративное управление улучшается», — отмечает эксперт.
Экономисты предупреждают, что обратной стороной ужесточения ДКП неизбежно станет замедление экономической активности. И компании и население будут испытывать сложности в кредитовании.
Управление процентной ставкой влияет на макроэкономику в РФ через замедление темпов роста кредитования, что в перспективе снижает темпы роста денежной массы, что в свою очередь ведет к снижению потенциала импорта и оттока капитала из России. Если в экономике падает предложение рублей, то очевидно снижаются возможности для импорта.
— Для корпоративного сектора стоимость обслуживания долга становится выше, стимул к инвестированию снижается из-за роста нормы возврата на капитал. Длительный период высоких ставок негативен для компаний с высоким рублевым долгом, — отмечает Евгений Миронюк.
С другой стороны, умеренно жесткая ДКП может отчасти разогнать девальвационные ожидания.
— На текущий момент мяч на стороне Минфина с наполняемостью бюджета, слабым рублем и инфляцией. Но растущая ставка ЦБ не даст первому надуть «пузырь» дешевых денег внутренних заимствований и будет давить на инфляцию. А умеренность проводимой ЦБ денежно-кредитной политики должно позволить избежать слишком сильного падения потребительской активности, — предполагает Владимир Соловьев.
Сентябрьский макропрогноз ЦБ предполагал, что ключевая ставка в среднем составит 9,6−9,7% в 2023-м, 11,5−12,5% в 2024-м, 7−8% в 2025 году. В 2026 году по мере снижения инфляции ставка возвратится в нейтральный диапазон 5,5−6,5%.
В Минэкономразвития ждут, что курс рубля будет постепенно укрепляться в 4 квартале 2023-го и в первом полугодии 2024 года, достигнет пика в июне 2024 года. Затем динамика поменяется, и рубль перейдет к постепенному ослаблению. В министерстве прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году — 90,1 рубля, в 2025 году — 91,1 рубля, в 2026 году — 92,3 рубля.