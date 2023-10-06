Кто спасет рубль: эксперты назвали условие для вмешательства ЦБ

На утренних торгах в пятницу доллар и евро подорожали на рубль — до 101,5 и 106,9 рубля соответственно. С начала октября евро подорожал к российской валюте на 7%, доллар — на 5%. «Американец» дороже 100 рублей был лишь четыре раза после февраля-марта 2022 года — 14 августа, 3, 5 и 6 октября, согласно данным торгов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о долларе дороже 100 рублей, ответил, что «нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара».

Летом прошлого года министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что слишком крепкий рубль стране не нужен: при нем сложно верстать расходы бюджета. Компании-экспортеры переводят выручку в рубли, и для баланса нужен курс 70−80 рублей за доллар. «Я не стал бы говорить, что доллар по 50 — это наша новая реальность. Такой курс негативно влияет на бюджет — ведь каждый рубль за доллар приносит нам примерно 130 млрд доходов» — пояснил министр.

Однако слабая нацвалюта раскручивает инфляцию уже внутри страны. Даже в тех товарах, которые производятся в стране и затраты на них номинированы в рублях, есть импортная составляющая: семена, импортное оборудование, упаковка и другие составляющие могут покупаться за валюту. Не стоит забывать и о психологической составляющей: для населения слабый рубль вызывает тревогу и повышает инфляционные ожидания.

Быстрей рубль падал лишь в августе: доллар подорожал на 13%, с 90 до 101,8 рублей за две недели, а евро — также на 13%, с 99 до 111,5 рублей.

В феврале-марте 2022 года за неделю доллар подорожал в 1,5 раза, с 83 до 121,5 рублей, евро — в 1,4 раза, с 92 до 132,4 рубля. Это был исторический максимум падения рубля.

Когда ЦБ начнет спасать рубль?

Сейчас способности властей в лице Центрального банка и Минфина влиять на курс национальной валюты ограничены: резервы страны в долларах и евро заморожены, а повышение ключевой ставки уже не слишком помогает в условиях внешней изоляции страны и оторванности ее от мировых рынков капитала, напомнил Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам». Высокие проценты выгодны были иностранному капиталу раньше: в страну завозили доллары и евро, конвертировали и размещали рубли по более высоким ставкам, чем на Западе.

«Остается только введение жесткого валютного контроля, но он имеет серьезные побочные эффекты», — напомнил эксперт. Часть бизнеса, ориентированного на зарубежных партнеров, не сможет работать в прежних объемах из-за сложности контроля.

Однако если доллар устойчиво закрепится выше уровня 100 рублей, это начнет подрывать доверие населения и бизнеса к национальной валюте и способностям регуляторов контролировать ситуацию на валютном рынке. Поэтому не стоит исключать, что однажды финансовые власти могут задействовать действительно эффективный инструмент укрепления рубля — валютный контроль. Если такое решение будет принято, скорее всего, это будет временная мера с гибкими и динамическими мерами настройки. Александр Потавин аналитик ФГ «Финам»

«ЦБ четко дал понять, что психологическая планка в 100 рублей за доллар не является какой-то священной коровой, которую стоит оберегать», — считает основатель телеграм-канала bitkogan инвестбанкир Евгений Коган.

Для ЦБ более важна именно волатильность курса, и, если рубль быстро побежит к отметке 110 за доллар, придется принимать меры. В то же время, для регулятора не принципиально, находимся ли на отметке 95 или 101. Поэтому я не жду какого-то экстренного заседания ЦБ, кроме как в ситуации, если рубль начнет резко падать. Евгений Коган инвестбанкир

По оценке инвестбанкира, Банк России может созвать экстренное заседание, если рубль будет падать быстрее, ближе к 110 за доллар.

Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» назвал выход доллара выше 100 рублей «тревожным трендом».

Пробой этой психологической отметки способен стать триггером усиления инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Стабилизировать курс могли бы оперативные ограничительные меры по оттоку капитала и нормативам экспорта. Александр Бахтин инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»

«Кроме того, на ближайшем плановом заседании ЦБ в конце октября может снова повысить ключевую ставку», — напомнил Александр Бахтин. По его мнению, рубль может получить заметную поддержку от прекращения действия временного запрета на продажу топлива за рубеж — «на нефтепродукты приходится до трети выручки нефтяных экспортеров РФ».

Как ЦБ спасал экономику раньше

В феврале-марте 2022 года после падения рубля до исторических минимумом Центробанк при поддержке правительства и президента ввел ряд экстренных мер:

— повысил ключевую ставку с 8,5% до 20% годовых, чтобы остановить рост цен и переток на валютных рынок денег с межбанковского рынка,

— остановил торги на Мосбирже в секции фондового рынка, секции срочного рынка и стандартизированных производных финансовых инструментов,

— провел валютные интервенции двумя траншами: 25 февраля — на 1 млрд долларов США, а 28 февраля продал валюту на 226 млн. долларов,

— по указу президента введена обязательная продажа 80% экспортной выручки,

— ограничил снятие наличной иностранной валюты для граждан с банковских счетов на сумму не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро.

Из этих мер сейчас лишь действует ограничение на снятие наличной иностранной валюты, остальные меры отменены, а ставка была снижена. ЦБ РФ начал повышать ставку в августе, когда рубль начал быстро падать — с 7,5% до действующей ставки 13%. Но только повышением ставки рублю не помочь: растет отток капитала, появился внебиржевой валютный рынок за рубежом, объемы которого приближаются к уровню торгов валютой на Мосбирже.

Новые причины падения рубля

Однако у российской валюты появились и новые причины дляослабления:

— отток капитала компаний и граждан, которые предпочитают копить на зарубежным счетах,

— снижение притока валюты в страну: цена нефти до августа была значительно ниже прошлогодней в 1,5 раза, экспортеры не спешат возвращать валюту в страну,

— увеличение доли рублей за оплату экспорта,

— рост импорта в страну: компании покупают валюту в РФ для оплаты товаров за рубежом.

«В прежние времена растущие нефтяные цены увеличивали валютную экспортную выручку, на что рубль реагировал укреплением», — напомни Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

По последним данным Минфина, цена Urals в сентябре впервые в этом году выросла в сравнении с прошлым годом — на 21,7% по сравнению с сентябрем 2022 года, — с 68,3 до 83,08 за баррель, и с 74 долларов в августе 2023 года. Это отразилось на нефтегазовых доходах за январь-август — они составили 4,836 трлн рублей и оказались на 38,2% ниже по сравнению с этим периодом в прошлом году, по данным Минфина.

Но за последние полтора года связка «рубль-нефть» исчезла, поскольку есть санкционные ограничения, а главное — сильно изменилась структуры оплаты за российский экспорт.

«Доля рублей за экспорт в конце лета составила около 42%, хотя в начала года она была около 30%. За сентябрь эта цифра, видимо, еще увеличилась, при том, что в рублях мы расплачиваемся лишь за 30% импорта», — подсчитал эксперт.

Это означает нехватку свободно конвертируемой валюты в стране, которая стала следствием роста объемов расчетов за экспорт в рублях, а также того, что российские компании предпочитают оставлять валюту на своих зарубежных счетах, не заводя ее в страну. Если сюда добавить отток капитала из России, то мы получаем дефицит твердой валюты. Это ключевой фактор, из-за которого сейчас слабеет курс рубля, и те меры, которые уже провел Банк России, не могут улучшить ситуацию. Александр Потавин аналитик ФГ «Финам»

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