Как прожить неделю до зарплаты, если денег уже нет

По-первых, если остались хоть какие-то деньги, их надо достать и посчитать, советует эксперт. «Распределите их на оставшиеся до зарплаты дни, выделяя приоритетные траты. Это поможет вам успокоиться и избежать импульсивных покупок», — отметил он.

Затем — опять же, если остались хоть какие-то деньги — надо включить режим строгой экономии. Экономить всегда неприятно, но в данном случае это — необходимость. Стоит отложить все мероприятия, которые требуют каких-либо трат. Пересядьте с личного автомобиля на общественный транспорт, откажитесь от любых развлечений, требующих денег. При этом экономить на еде эксперт крайне не рекомендует. «Однако все же лучше отказаться от покупки полуфабрикатов или питания в заведениях общепита. Гораздо дешевле, хоть и дольше, готовить домашнюю еду», — пояснил он.

Взять в долг — самый последний вариант. Чтобы не платить проценты, можно занять у родственников или друзей. Если такой возможности нет, на помощь может прийти кредитная карта. Главное — с возвратом уложиться в грейс-период. Отдельно стоит избегать займов в микрофинансовых учреждениях: проценты здесь могут составлять до 292% годовых. Алексей Родин финансовый советник и эксперт «Моифинансы.рф»

Если денег нет совсем, то необходимо изучить запасы, чтобы понять, как долго можно продержаться без похода в магазин. Что лежит в морозилке, какие крупы есть. На видеосервисах сейчас очень популярны ролики о том, как составить разнообразное меню из того, что есть дома, без дополнительных походов в магазины.

Фундаментальный способ избавиться от нехватки денег до следующей зарплаты — регулярно вести бюджет. Зачастую причина дыр в нем заключается вовсе не в маленькой зарплате. Есть люди, которые получают очень хорошо, но все равно тратят все до последней копейки и влезают в долги. Чтобы такого избежать, анализируйте расходы и заранее ставьте планку допустимых трат в месяц.

Также стоит сформировать финансовую подушку, чтобы непредвиденные обстоятельства не загнали вас в ловушку в следующий раз.

Однако думать о том, как не оказаться без денег за три дня до зарплаты, нужно заранее: окажется, что вокруг есть много возможностей, где достать необходимую сумму.

Неиссякаемый источник

К примеру, можно найти дополнительные источники заработка. В интернете есть большое количество бирж фриланса, где вы за деньги можете предлагать свои услуги: писать статьи или рефераты, делать сайты, рисовать, переводить с иностранных языков, вести соцсети и т. п.

Подработку можно найти и в офлайне. Например, стать «тайным покупателем». Многие компании с помощью тайных покупателей проводят проверки своих кафе, продуктовых супермаркетов, магазинов одежды и обуви, заправочных станций и др. Вам нужно лишь воспользоваться услугой такого заведения и зафиксировать качество обслуживания по инструкции. За такую подработку можно получить неплохое вознаграждение.

Еще один простой способ поправить финансовое положение — продать ненужные вещи на сайтах объявлений. Детская одежда в хорошем состоянии кому-то поможет сэкономить, а вам — освободить пространство от ненужного и поправить бюджет. Гаджетам или другим полезным вещам, которыми ваша семья уже не пользуется, тоже стоит найти «хорошие руки». Полученные средства можно использовать, чтобы залатать дыру в бюджете или начать формировать подушку финансовой безопасности.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».