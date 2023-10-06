Банки сократили кредитование населения в сентябре

Рынок кредитования охладился в сентябре: за первый месяц осени банки выдали гражданами кредитов на 1,73 трлн руб., что на 4,04% меньше показателей августа (1,8 трлн руб.), следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG.

Наибольшее снижение было в сегменте кредитов наличными. Банки выдали 2,9 млн ссуд на 579,2 млрд руб. — это на 10% меньше августа по количеству и почти на четверть по объему. Средняя сумма одного кредита снизилась на 14% до 196 100 ₽ Помимо сезонного явления, повышения спроса из-за подготовки к новому учебному году в августе, сказалось опасение населения роста ставок, поясняет ведущий аналитик Frank RG Ксения Матенкова. Дополнительным фактором стало повышение ЦБ с 1 сентября надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, добавляет она.

Макропруденциальные надбавки увеличивают нагрузку на капитал банка — чем они выше, тем больше запаса капитала требуется. Согласно новым требованиям, надбавки распространятся на все кредиты с полной стоимостью (ПСК; включает все затраты заемщика на его обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку) от 25%, а также на заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН; соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) от 50 и выше.

Сегмент автокредитования снижается второй месяц подряд: в сентябре выдачи сократились на 9% по объему и на 5% по количеству — до 143,5 млрд руб. и 98 300 штук соответственно. Впервые за восемь месяцев средний чек также показал снижение — на 2% до 1,46 млн руб. Падение в сегменте может быть связано с повышением стоимости авто, в том числе из-за повышения ставок утилизационного сбора с 1 августа, полагает Матенкова. Ставка утилизационного сбора индексируется в среднем в 1,7−3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя), в 2,5−3,4 раза на легкие коммерческие автомобили и в 1,7 раза на грузовые автомобили.

В POS-кредитовании (в точках продаж) выдачи упали не так сильно — на 0,28% до 46,2 млрд руб., а в количественном выражении даже подросли на 0,2% до 1,28 млн штук. Средний чек на такой кредит снизился по сравнению с августом на 0,48% до 36 100 ₽

Росла в сентябре только ипотека. В сентябре граждане взяли 233 700 жилищных ссуд на 962,1 млрд руб. Это максимальный месячный результат за всю историю наблюдений с декабря 2013 г., следует из данных Frank RG. Но темпы прироста замедлились: объемы выросли на 12% (месяцем ранее было 31%), а количество — на 10% (26%).

Рост выдач мог оказаться сильнее, но вступившее в силу 20 сентября постановление об увеличении первоначального взноса по госпрограммам до 20% повлияло на возможность населения оформить ипотеку в третьей декаде сентября, говорит Матенкова. Вдобавок, с 1 октября ЦБ установил запретительные надбавки на капитал для выдачи рыночной ипотеки с низким первоначальным взносом (до 20%) и заемщикам с ПДН от 80%.

Банк России видит признаки перегрева на рынке ипотеки, говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в конце сентября. Она подчеркнула, что регулятор будет «пристально следить за качеством ипотеки» и в случае необходимости примет «более жесткие меры».