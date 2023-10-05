Минфин наращивает покупки валюты: эксперты оценили давление на рубль

Министерство финансов России с 6 октября по 7 ноября увеличит покупку иностранной валюты и золота до 398,72 млрд рублей (18,12 млрд рублей в день). В прошлом месяце, с 7 сентября по 5 октября, эта сумма была на 30% меньше — 276,16 млрд рублей (по 13,15 млрд рублей в день). В рамках бюджетного правила ЦБ должен покупать валюту для Минфина на Мосбирже для пополнения Фонда национального состояния (ФНБ). С 2021 года фонд окончательно избавился от долларов и евро и основной валютой стал китайский юань.

С августа усилилось падение российской валюты, в ответ на это Банк России приостановил покупку валюты на Мосбирже для Минфина (с 10 августа и до конца 2023 года), пообещав позднее совершить отложенные покупки валюты в рамках правила, когда ситуация с курсом рубля стабилизируется.

По бюджетному правилу, если ежемесячные нефтегазовые доходы превышают сумму 8 трлн рублей за год, то юани покупаются в ФНБ, если меньше — то продаются из фонда для получения плановых рублевых доходов бюджета. До 2023 года вместо годовой предельной суммы нефтегазовых доходов была установлена экспортная цена отсечения российской нефти (в 2022 году — 44,2 доллара за баррель). Все полученные нефтегазовые доходы выше этой отметки направлялись в ФНБ, если цена нефти падала ниже предела — валюта продавалась для пополнения бюджета.

Минфин в августе 2023 года, впервые после изменения бюджетного правила, объявил о закупках валюты в резервы на нефтегазовые сверхдоходы. Однако, поскольку ЦБ накапливает отложенные покупки валюты, то создается отложенное давление на рубль. Курс рубля уже быстро приближается к историческим минимумам — евро выше 105 рублей, доллар — выше 100 рублей, следует из данных торгов четверга, 5 октября. В результате в структуре ФНБ начала резко расти рублевая составляющая, согласно данным Минфина.

«Увеличение покупки валюты в рамках бюджетного правила оказывает давление на рубль. Вместе с тем в целях снижения волатильности финансовых рынков Банком России приостановлена трансляция покупок валюты до конца 2023 года», — пояснил Денис Перепелица, к.э.н., директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Таким образом, в настоящий момент внутренний валютный рынок защищен от излишнего давления на рубль. Тем не менее, косвенно данная мера все же оказывает некоторое давление на нацвалюту, но существенно меньшее, чем без ограничений ЦБ РФ. Денис Перепелица экономист

«ЦБ закупает для Минфина через биржу по рыночному курсу. Как известно, т.н. “бюджетное правило” формировалось в те годы, когда именно российские власти определяли уровень цен сырья для планирования бюджета. Этот уровень называли ценой отсечения», — напомнил экономист Владимир Рожанковский, управляющий директор Trade123, автор канала УспешныйПортфельщикСОпытом.

В нынешней ситуации это правило изжило себя, поскольку цены — в частности, на ту же нефть — уже формируются не по рыночным законам, а исходя из нововведенных санкционных потолков. Владимир Рожанковский экономист

Собеседник отметил, что это правило в новых реалиях «забыли» скорректировать, и оно по-прежнему заложено в законе. Поэтому Минфин без всякого злого умысла просто исполняет его, тем самым усиливая давление на и без того жестко задавленный прочими негативными факторами рубль.

Так что это вопрос, скорее, к законодателям — собираются ли они вносить коррективы в различные бюджетные формулы и правила, исходя из реальности. Владимир Рожанковский экономист

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