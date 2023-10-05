Минфин наращивает покупки валюты: эксперты оценили давление на рубль

Министерство финансов России с 6 октября по 7 ноября увеличит покупку иностранной валюты и золота до 398,72 млрд рублей (18,12 млрд рублей в день). В прошлом месяце, с 7 сентября по 5 октября, эта сумма была на 30% меньше — 276,16 млрд рублей (по 13,15 млрд рублей в день). В рамках бюджетного правила ЦБ должен покупать валюту для Минфина на Мосбирже для пополнения Фонда национального состояния (ФНБ). С 2021 года фонд окончательно избавился от долларов и евро и основной валютой стал китайский юань.
С августа усилилось падение российской валюты, в ответ на это Банк России приостановил покупку валюты на Мосбирже для Минфина (с 10 августа и до конца 2023 года), пообещав позднее совершить отложенные покупки валюты в рамках правила, когда ситуация с курсом рубля стабилизируется.
По бюджетному правилу, если ежемесячные нефтегазовые доходы превышают сумму 8 трлн рублей за год, то юани покупаются в ФНБ, если меньше — то продаются из фонда для получения плановых рублевых доходов бюджета. До 2023 года вместо годовой предельной суммы нефтегазовых доходов была установлена экспортная цена отсечения российской нефти (в 2022 году — 44,2 доллара за баррель). Все полученные нефтегазовые доходы выше этой отметки направлялись в ФНБ, если цена нефти падала ниже предела — валюта продавалась для пополнения бюджета.
Минфин в августе 2023 года, впервые после изменения бюджетного правила, объявил о закупках валюты в резервы на нефтегазовые сверхдоходы. Однако, поскольку ЦБ накапливает отложенные покупки валюты, то создается отложенное давление на рубль. Курс рубля уже быстро приближается к историческим минимумам — евро выше 105 рублей, доллар — выше 100 рублей, следует из данных торгов четверга, 5 октября. В результате в структуре ФНБ начала резко расти рублевая составляющая, согласно данным Минфина.
«Увеличение покупки валюты в рамках бюджетного правила оказывает давление на рубль. Вместе с тем в целях снижения волатильности финансовых рынков Банком России приостановлена трансляция покупок валюты до конца 2023 года», — пояснил Денис Перепелица, к.э.н., директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.
«ЦБ закупает для Минфина через биржу по рыночному курсу. Как известно, т.н. “бюджетное правило” формировалось в те годы, когда именно российские власти определяли уровень цен сырья для планирования бюджета. Этот уровень называли ценой отсечения», — напомнил экономист Владимир Рожанковский, управляющий директор Trade123, автор канала УспешныйПортфельщикСОпытом.
Собеседник отметил, что это правило в новых реалиях «забыли» скорректировать, и оно по-прежнему заложено в законе. Поэтому Минфин без всякого злого умысла просто исполняет его, тем самым усиливая давление на и без того жестко задавленный прочими негативными факторами рубль.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».