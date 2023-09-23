Россиянам рассказали, куда и как вкладывать деньги

Самым понятным и безопасным инструментом на российском рынке остается вклад. Тут доходность (проценты по вкладу) объявляется заранее и сбережения до 1,4 млн рублей защищены системой страхования вкладов (ССВ).

Но не всех устраивают ставки, которые сейчас предлагают банки. В этом случае можно выбрать накопительный счёт. Этот инструмент сбережений может принести чуть большую доходность, чем вклад и он тоже застрахован. Правда, есть ряд моментов в использовании накопительного счёта, которые не всем подходят.

Чаще всего это возможные ограничения по сумме, на которую начисляют доход, либо — сложная система получения максимальных процентов, величина которых может зависеть от срока размещения, а иногда от транзакционной активности клиента по другим счетам в банке. При этом в отличии от вклада банк имеет право в одностороннем порядке изменить ставки по начислению доходности с уведомлением клиента в оговоренные сроки, обычно это 5−10 рабочих дней. Борис Кулик. начальник отдела финансового просвещения ГУ Банка России по ЦФО

Плюсы вкладов и накопительных счетов в том, что они довольно просто устроены и нет риска не получить ожидаемый доход. Минус — меньший по сравнению с другими инструментами доход.

Валюта

Когда рубль падает — ведущие иностранные валюты относительно него растут, поэтому многие россияне традиционно делают запасы в долларах и евро. Эта тактика оправдывала себя в прошлые годы, но сейчас хранение сбережений в американской и европейской валюте — это не лучший способ сберечь свои накопления.

Во-первых, появились ограничения по снятию наличных в таких валютах. Во-вторых — часть банков устанавливают невыгодный курс конвертации и тем самым снижают потенциальную прибыль держателей валютных счетов.

Плюсы. Иностранная валюта, прежде всего доллары, ассоциируется со стабильностью. Курс может меняться, но он не падает в разы за короткий срок. Наличную валюту можно использовать в поездках за рубеж, это актуально, когда карты российских банков не работают в других странах.

Минусы. Курс валюты колеблется, точно предсказать его значение заранее невозможно. Например, в начале 2022 года никто не предвидел, что курс доллара в марте подскочит до 120 рублей, летом опустится ниже 55, а к концу года вернется к 75.

Относительно вкладов в юани, интерес к которым сейчас растет — эксперты финрынка рекомендуют учитывать, что курс юаня формируется на основе мультивалютной корзины, включающей в себя и доллар США, и евро, и российский рубль и еще 20 мировых валют, поэтому волатильность юаня достаточно высока. А прибыль, возникающая из-за разницы курса с рублём — вовсе не гарантирована.

Россияне всё реже интересуются хранением своих сбережений в иностранной валюте, основные причины такого поведения связаны не только с валютными ограничениями, которые устанавливает Банк России, но и с условиями депозитов коммерческих банков, доход сопоставим с рублёвыми вкладами. Борис Кулик начальник отдела финансового просвещения ГУ Банка России по ЦФО

Покупка драгметаллов

Вложение в драгметаллы — это преимущественно долгосрочный инструмент для инвестиций. Резкого обвала стоимости металлов, как правило, не происходит. Но ожидать быстрого заработка на таких вложениях — не стоит. Котировки меняются медленно и заметный доход можно зафиксировать на горизонте 5−10 лет. Функцию сохранения сбережений такие вложения выполняют хорошо, а для того чтобы заработать — надо разбираться, какой именно металл будет наиболее дорогим через несколько лет.

Есть несколько вариантов вложения в драгметаллы: покупка слитков, инвестиционных монет, открытие обезличенного металлического счёта.

Слитки и инвестиционные монеты — приятный глазу, но сложный инструмент.

Хранить физический металл надо очень бережно, ведь при продаже оценивается не только вес металла, но и сохранность слитка или монеты. Кстати, монеты могут продаваться дороже стоимости металла, из которого они отчеканены, особенно если они представляют коллекционную ценность. Борис Кулик начальник отдела финансового просвещения ГУ Банка России по ЦФО

Информацию по российским памятным и инвестиционным монетам публикует Банк России.

Обезличенные металлические счета — это по сути вложение в «виртуальный металл», то есть открытие банковского счёта, на котором отражается драгметалл в граммах. Если стоимость металла растёт, то повышается и доходность вложений.

Плюсы. Вложение в физические драгметаллы — надёжный способ сохранения средств, даже если банки и биржа закроются, монеты и слитки не исчезнут. А размещение денег на обезличенных металлических счетах — инвестиции, которые могут принести доход в долгосрочной перспективе.

Минусы. Виртуальный металл в виде записей на банковских и брокерских счетах зависит от работы банков и биржи, на них не распространяется государственная система страхования вкладов. Физическое золото надо хранить в надежном месте, и в случае надобности быстро продать его с прибылью получается не всегда. Также драгметаллы не предполагают процентных выплат (как процент по вкладам или дивиденды с акций). Весь доход — это изменение цены. Пока металл не продан — прибыль условна. Как и в случае с валютой, заранее непонятно, сколько можно заработать на вложении в драгметаллы и будет ли вообще прибыль.

Облигации

Облигации — это долговые ценные бумаги, их выпускают органы власти и компании, после чего они торгуются на бирже. Поэтому для их покупки понадобится брокерский или индивидуальный инвестиционный счёт. По большинству облигаций регулярно выплачивается процентный доход — купоны. В определенную дату облигации гасят — то есть возвращают сумму, которую вкладывал тот, кто эти бумаги купил.

Плюсы. Регулярные выплаты купонов дают пассивный доход. Если разобраться в рынке облигаций, можно подобрать бумаги, которые хорошо подойдут по сроку вложений, доходности и риску. Доходность по облигациям может быть выше, чем по срочным вкладам.

Минусы. Облигации — не самый простой инструмент. Новичку сложно разобраться в терминах, формулах, придется потратить время на поиск подходящих активов. Но и это не всё.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— При размещении средств в облигации, необходимо понимать и риски таких вложений, — замечает Борис Кулик. — Во-первых, кредитный. Есть вероятнось, что эмитент не исполнит обязательства — например, не выплатит вовремя купоны или не станет погашать номинал. В случае с гособлигациями такое крайне маловероятно, а вот с корпоративными облигациями — вполне может быть. Во-вторых — процентный риск — при росте ключевой ставки ранее выпущенные облигации с неизменным купоном могут дешеветь. В отдаленной перспективе предсказать ситуацию на рынке сложно, поэтому чем больше срок до погашения, тем выше процентный риск для инвестора.

Недвижимость

«Инвестиционной» может быть недвижимость, которую человек приобретает для сохранения или получения дохода в будущем, за счет продажи или сдачи в аренду. Стоит ли приобретать недвижимость в качестве инвестиции, зависит от нескольких факторов — от вида недвижимости (жилая, коммерческая) и её рыночных характеристик. Сделать однозначный прогноз сложно, особенно если эта недвижимость приобретена с использованием кредитных средств.

— При вложении средств в инвестиционную недвижимость не стоит забывать о возможных рисках. Даже без учёта кредита они высоки, — напоминает Борис Кулик.

Как пояснил эксперт, факторов, которые придётся учитывать для того чтобы вложения были удачными — слишком много.

Во-первых: через несколько лет после покупки, может измениться инфраструктура района. Например, построят много нового жилья, которое даст нагрузку на дороги, школы, поликлиники и т. д. Это может снизить рыночную цену уже существующей жилой застройки (за исключением покупок в историческом центре). А для коммерческой недвижимости такие изменения имеют шансы вызвать падение стоимости с вероятностью 50 на 50. Известны случаи, когда арендаторы отказывались от продолжения договора из-за возникновения новых, более дешёвых площадей в новостройках по соседству).

Во-вторых: некоторые квартиры и апартаменты сложно перепродать с выгодой. Это связано с тем, что они сразу продаются по максимально возможной цене, а их сдача внаём потребует затрат на обустройство пространства, либо будет приносить небольшой доход. Окупаемость вложений в таких ситуациях произойдёт на горизонте нескольких десятков лет.

Если недвижимость приобретена с использованием кредита, то к уже перечисленным рискам добавляются, все те, что связаны с самим заёмщиком. И прежде всего — риск невозможности погашать задолженность, если снизился доход. В случае личного дефолта (в связи с увольнением, сокращением, болезнью, не попадающей в перечень страховых случаев и т. д. ), банк не только заберёт жильё, но и оставит себе первоначальный взнос, и все платежи, сделанные за время обслуживания кредита.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259353&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Плюсы. Инвестиции в недвижимость, это — возможность сохранения своих средств от инфляции при удачном выборе объекта и перспектива получения пассивного дохода от аренды.

Минусы. Высокая стоимость недвижимости и долгая окупаемость вложений, а также наличие расходов на содержание объекта (систематическая плата за услуги ЖКХ, ежегодные налоги и периодический ремонт, особенно если недвижимость сдаётся).

Подведем итоги

— Для большинства людей — лучшим выбором для вложений на срок до года остаются банковские вклады и накопительные счета. Они просто устроены, доходность заранее известна и есть страховка достаточно большой суммы, то есть риск потерять деньги практически исключён. Валюта и вложения в драгметаллы — подойдут если основная цель — защита от нестабильности в долгосрочной перспективе. Поведение курсов валют и золота непредсказуемо, и на горизонте нескольких месяцев или даже лет легко можно оказаться в убытке, — резюмирует эксперт Банка России.

При этом специалист отдельно отметил, что для приумножения сбережений лучше выбирать не один инструмент, а комбинацию. Например, часть средств разместить во вклады, часть перевести в облигации или обезличенные металлические счета.

Кроме того, для тех, кто желает быстрее получить большой доход и готов для этого принять некоторые риски — имеет смыл изучить варианты вложений в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), в акции или в фонды денежного рынка. Однако, для успешного применения этих инструментов нужны специальные знания и навыки.

​«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».